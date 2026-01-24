「ノルディックスキー・ジャンプ・Ｗ杯」（２４日、大倉山ジャンプ競技場）

個人第２１戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１３７メートル）が行われ、４大会連続となるミラノ・コルティナ五輪代表が決まっている高梨沙羅（クラレ）は１２４・５メートル、１２６メートルの合計２３２・１点で１１位だった。同代表の丸山希（北野建設）は４位。優勝は１２９メートル、１２８メートルの合計２７９・４点だったニカ・プレブツ（スロベニア）だった。

高梨はＫ点越えのジャンプを２本そろえ、「安定したジャンプはできてきていると思う」とうなずきつつ、「見ている人に楽しんでもらえるようなビッグジャンプはできていないのが現実」と受け止めた。

課題としている飛型点は、２０点満点中で平均１６点。２１日まで行われた蔵王大会では１７・５点の高得点をマークしていただけに、「蔵王と比べると厳しめではある。でもそこでしっかりと（テレマーク）入れていかないと戦っていけない。どこを変えたらいいのかは今日の夜にしっかり見ていきたい」と語った。

今回の札幌大会は、開幕まで２週間を切った五輪前最後の国内Ｗ杯。大会期間中には母の手料理を食べて、夢舞台に向けてパワーを蓄えている。「豆の煮付け、おひたし、だし巻き卵とかを食べた。煮物は家庭によって味付けが違うので、家に帰ってきたなと思う」と笑顔を見せた。