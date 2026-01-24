「推し旅グルメガイド」と題し新潟の“推しスポット”を紹介します。



雪国ならではの風情ある街並みと地元産の食材をふんだんに使った身も心も温まるグルメをTeNY橋本アナウンサーが体験しました。

♦南魚沼市の風情ある街並み「牧之通り」

全国有数のコメどころ南魚沼市。冬になると一面の雪景色が広がる豪雪地帯としても知られています。



その南魚沼市の塩沢地区にあるのが雁木が連なる「牧之通り（ぼくしどおり）」です。

江戸時代の文人・鈴木牧之にちなんだこの通りはかつて三国街道の宿場町として栄えていて、2010年に昔の街並みを再現しようと生まれ変わりました。





♦南魚沼市塩沢は歴史ある「布のまち」

そして、この牧之通りがある塩沢地区には雪の恵みを生かしたある特産品が……

上質な「布」です。その一つが、重要無形文化財・越後上布。そのお値段、なんと1反が数百万円……。



さらに国の伝統的工芸品にも指定されている塩沢紬や本塩沢など、塩沢は歴史ある布の産地でもあるのです。



買うにはちょっと手が届かない……でも、気軽に塩沢の着物を楽しめるスポットがあるんです！

♦橋本アナが着付けを体験！選んだ着物は？

訪れたのは「越後千晴工房」。代々受け継いだ塩沢産の上質な着物を中心に貸し出しをしていて、着付けもしてもらえます。



橋本アナが選んだのは……



【橋本アナ】

「今回はビビっときたこちらの着物にします！」



選んだのは、「本塩沢」という布でできた淡い水色の着物。



貸し出しは予約制で、用意された着物の中からお気に入りの1着を選ぶことができます。

（■予約 電話 080-9415-1501（非営利法人GGG） 体験料14300円）



【橋本アナ】

「着替え終わりました！伝統的工芸品を着られる貴重な体験です。」

♦着物を着て風情ある通りへ

素敵な着物を身にまとい、いざ街歩きに出発！



着物を着て風情ある通りを歩けば、まるで江戸時代の宿場町に入り込んだような気分に……

♦観光ガイドと合流

【鈴木利子さん】

「ようこそお越しくださいました。ご案内させていただきます。これは、塩沢をお召しじゃないですか！あら素敵素敵。」



迎えてくれたのは南魚沼市観光ガイドの会の鈴木利子さんです。

牧之通りでは、事前に予約をすれば、観光ガイドに案内してもらうこともできます。



地元の人と交流したり、豪雪地帯の苦労を聞いたり……



牧之通りの歴史に触れながら散策を楽しんでいくと……

♦コメどころで日本酒を堪能！

立ち寄ったのは、通りの中でもひときわ存在感のある重厚な建物。創業300年以上の酒蔵「青木酒造」の直売店です。



【鈴木利子さん】

「どうもこんにちは」



そこは、こだわりの日本酒が並ぶ落ち着いた空間。



【鈴木利子さん】

「鶴齢が昔からこの辺では飲まれていたお酒です」



おすすめの日本酒を試飲させてもらいました。

（※混雑状況によっては試飲できない場合があります。）



【橋本アナ】

「では、牧之いただきます。香りから華やかですね！口に入れた瞬間からうまみがふわっと広がるんですよね。癖が全くなくて、するすると飲めてしまうくらいすっきりとしています」



青木酒造の日本酒はすべて塩沢の伏流水を使用。こだわりの詰まった格別な日本酒を堪能できます。

♦地元産食材が詰まった「ビーフシチュー丼」

やってきたのは地元のとっておきのグルメを堪能できるというお店。牧之通りのすぐそばにある「割烹にし川」です。



この店のイチオシが……



【西川徳子さん】

「ごろっと牛すじシチュー丼でございます。お待たせしました」



地元産食材をふんだんに使った店主こだわりの定食です。



【西川徳子さん】

「地域おこしで日本一のコメどころ・南魚沼市の新米を大盛りで食べさせようというキャンペーンです」



「ゴロっと牛すじシチュー丼」は南魚沼市が主催するプロジェクト「本気丼（まじどん）」の参加メニューです。



現在行われている「本気丼2025」はことし2月末までの期間で行われていて、参加した41店舗が南魚沼産コシヒカリにふさわしい丼ぶりを本気で考え提供します。



割烹にし川では、メインの丼は魚沼で育った和牛の牛すじをじっくり５時間ほど煮込み…

ふっくら炊き上げた南魚沼産コシヒカリに贅沢にたっぷりとかけました。



手作りのデザートとともにボリューミーな定食として提供しています。



【橋本アナウンサー】

「では早速、温かいうちにいただきます！お肉がほろほろです。存在感はしっかりとあるのに、口に入れた瞬間にお肉が溶けるんですよ。お肉のうまみとおコメの甘み、相性が抜群です。アツアツの状態で提供してくださるので、この寒い冬に身も心も温まるグルメですね」

♦旅の締めくくりに今日の思い出をポストへ…

身も心も満たされた橋本アナ。旅の締めくくりには、きょうの思い出をはがきで自分宛てに投函。



このはがきも実は塩沢特産の布の切れ端が貼り付けられていて、時間がたってもこの日を思い出すことができそうです。



地元のとっておきが詰まったグルメに、雪国ならではの景観を体験できる牧之通り。歴史と風情を感じに訪れてみてはいかがでしょうか。