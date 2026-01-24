ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸（27）が、1月21日、GENERATIONSの数原龍友（33）のスタッフXに登場。オフシーズンに見られた山本と数原の意外な交流が、ファンの大きな注目を集めている。

「山本由伸投手にお越しいただきました ありがとうございました！」というコメントと共に投稿された写真は、数原と山本の2ショット。背景にはライブ会場である「billboard OSAKA」の文字が掲げられており、大阪で開催された数原のソロライブに、山本が訪れたものとみられる。

数原は、艶やかなベルベットのジャケットに、サングラスやアクセサリーをまとったクールな装いを披露。一方で、山本は、クロムハーツの野球帽にチェックシャツとデニムを合わせたファッションで、眩しい笑顔を見せた。

この投稿には、Xユーザーから「え？！すごい！！」「えぐ過ぎるだろこれ」「日本に帰ってるんだ！」「カッコイイ」「由伸くんのこのファッション好き」という驚きと称賛のコメントが殺到。また、「そこ仲良いの！？」「予想外の繋がりにびっくり」「え、えぇぇ！？ どういうつながり～！？」と、山本と数原の交友関係に興味津々な声も寄せられている。