オリックスの吉田輝星（25）が1月21日、自身のInstagramを更新し、1年ぶりに散髪したことを報告。投稿では、リハビリ期間中に伸ばしていた髪を切る前のビフォー写真を公開し、「1年ぶりの散髪。リハビリ中はずっと決めてて、いよいよ終盤なので切りました。やっぱ短髪よ！！」と心境をつづっている。

公開された写真では、前髪が目にかかるほど伸びた金髪スタイルで、自然体の笑顔を見せる吉田の姿が収められている。ラフな雰囲気の中にもリハビリ期間を支えてきた時間の長さがにじみ、散髪前ならではの一枚となっている。一方、散髪後の写真では一転して短髪に整えられ、表情も引き締まった印象に。完全復活へ向けた覚悟と気持ちの切り替えが、髪型の変化からも伝わってくる。

【画像】1年ぶり散髪前のロングヘア姿を披露した吉田（画像は吉田輝星公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「カッコいい～ 輝星くんはやっぱり短髪が似合います 素敵」「こうちゃんは絶対短髪が似合う なんなら坊主でもOK」「カッコ良すぎてため息出ちゃいますねー 野球している姿が一番カッコよいですが」「長いのも雰囲気あってよかったけど短髪は一段と男前」といった声が寄せられている。復活へ向けたギアチェンジに、ファンの期待も高まっている様子だ。