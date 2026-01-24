グラビアデビューから1年足らずでブレイクしている虹咲カリナ。大注目の少女が実感する、自身の成長とはーー。

「注目していただける感じが心地よくて、やっぱりふだんでは味わえない楽しみがグラビアにはあるなと感じます」

自身が掲載されている誌面は見ないというモデルも多いが、彼女は毎回チェックしているという。

「がっつり見ちゃいますね（笑）。後ろ姿とか自分では見られないじゃないですか。グラビアはいろいろな角度から撮っていただくので、こんな姿に見えるんだと驚いています。表情に関しても、撮影中にカメラマンさんから『口呼吸してみて』と言われたとき、初めはへんな顔になっちゃうんじゃないかなって思いました。いざ誌面を見てみると柔らかい表情になっていて、想像以上によかったんです。すぐに、『これ吸収しよう！』と取り入れました」

グラビア以外にも、ショートドラマで演技にも挑戦するなど成長中。目指したい方向性は決まってきた？

「女優さんになりたい気持ちがいちばん強いですね。でも、この前、配信番組に出演させていただいたときに初めてパイを顔面に受けるドッキリを経験して、バラエティもとても楽しかったんです。マルチに活躍できるタレントさんに憧れているので、今はテレビにたくさん出られるようになりたいです！」

にじさきかりな

18歳 2008年1月17日生まれ 愛知県出身 昨年6月に芸能事務所ホリプロよりデビューし、数々のグラビア誌に登場。ショートドラマや配信番組出演、アパレルのモデルなど、マルチに活躍中。芸能界入りのきっかけとなったTikTokのフォロワー数は現在22万人超。そのほか最新情報は、公式X（@nizisaki_karina）、公式Instagram（@nizisaki_karina）にて

写真・千葉タイチ

スタイリスト・八杉直美

ヘアメイク・吉田美幸