北海道YSに専修大のOH兼OP堀内大志が新入団！ 「チームに貢献できるよう、全力で努力してまいります」

V.LEAGUE MEN EAST（Vリーグ男子 東地区）の北海道イエロースターズは24日（土）、アウトサイドヒッター兼オポジットの堀内大志（22）が新入団することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

宮崎県出身の堀内は日南振徳高校を卒業後、専修大学へ進学。第77回秩父宮賜杯全日本バレーボール大学男子選手権大会ミキプルーンスーパーカレッジバレー2024（全日本インカレ）ではチームの初優勝に貢献した。男子日本代表のアウトサイドヒッター甲斐優斗は高校と大学の同級生で、7年間にわたり共にプレーをしてきた。

堀内は入団に際し、クラブを通してコメントしている。

「この度、北海道イエロースターズに入団することになりました、堀内大志です。この度、北海道イエロースターズでバレーボールができることを大変嬉しく思っています。これまで支えてくださった家族、指導者、仲間、そして応援してくださる方々への感謝を忘れず、一日一日の積み重ねを大切にしながら成長していきたいです。チームに貢献できるよう、全力で努力してまいります。応援のほど、よろしくお願いいたします」

現在、Vリーグ男子のレギュラーシーズンで15勝2敗の首位を走っている北海道YS。新戦力の堀内と共にシーズン後半戦を戦っていく。