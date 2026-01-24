猫の「顔まわり」に表れがちな模様5つ

1.ハチワレ

ハチワレは、鼻筋を境にして漢字の「八」の字のように色が分かれている模様のことです。白黒の猫によく見られますが、最近ではグレーや茶トラのハチワレも人気があります。

この「八」という形は、日本では「末広がり」を意味し、家運が高まる縁起の良いものとして古くから飼い主に愛されてきました。

顔の真ん中でパカッと割れているような見た目から「鉢割れ」という言葉が由来という説もありますが、現在では縁起の良さを象徴する可愛い名前として定着しています。

2.Ｍ字マーク

キジトラや茶トラなど、体に縞模様がある猫の多くは、おでこに綺麗な「Ｍ」の形をした模様を持っています。

これは「スカラベ・マーク」とも呼ばれ、野生時代の保護色（カモフラージュ）の名残であると言われています。この模様があることで、草むらに隠れた際に顔の輪郭がぼやけ、敵から見つかりにくくなる効果がありました。

また、このＭ字には世界中でさまざまな伝説があり、特定の人物が猫の頭を撫でた跡だという言い伝えが残っているほど、人々にとって印象的な印となっています。

3.アイライン

猫の目元をよく観察すると、目の周りが濃い色で縁取られていることがあります。これはまさに人間がメイクで描く「アイライン」のようで、猫の大きな目をさらに強調し、ぱっちりと輝かせて見せる効果があります。

特にシルバーや茶色の縞模様を持つ猫にはっきり現れることが多く、別名「クレオパトラ・ライン」とも呼ばれます。

このラインがあることで顔立ちがキリッと引き締まり、表情が豊かに見えるのが特徴です。初めて猫を飼う人は、ぜひ愛猫の目元をじっくり観察してみてください。

4.口角模様

鼻の下や口の周りにだけ、ポツンと別の色が乗っている模様を、親しみを込めて「泥棒ひげ」と呼ぶことがあります。

まるでお菓子をこっそり食べた後のような、あるいは昔の漫画に出てくる泥棒のようなコミカルな見た目からそう名付けられました。

左右対称に模様が入ることもあれば、片方だけに少しだけ色がつくこともあり、そのアンバランスさが猫の愛嬌をさらに引き立てます。クールな顔立ちの猫でも、この模様があるだけで一気に親しみやすい印象になるから不思議です。

5.まゆげ模様

目のすぐ上に、小さな点のような模様が入っている猫がいます。これが平安時代の貴族の眉毛のように見えることから「麻呂まゆ」や「まゆげ猫」と呼ばれ、非常に親しまれています。

特に三毛猫や黒茶白の混ざった猫に見られることが多い特徴です。この模様があると、猫が目を開けたり細めたりするたびに「まゆげ」が動いているように見え、困っているような顔や驚いているような顔など、人間のような面白い表情を見せてくれるのが大きな魅力です。

どうしてそう呼ぶの？名前の由来と豆知識

猫の模様の呼び名は、その見た目から連想される身近な道具や言葉が由来になっていることがほとんどです。

例えば「ハチワレ」は、兜の「鉢（はち）」が割れた様子に似ているからという説もありますが、現代の飼い主の間では「幸せが広がる」というポジティブな意味で捉えるのが一般的です。

また、海外ではＭ字模様を聖母マリアの頭文字と結びつけるなど、文化によって呼び名や捉え方が異なるのも面白いポイントです。

模様の名前を知ることは、猫と人間が共に歩んできた長い歴史を知ることにも繋がります。

我が家の猫はどのタイプ？観察のポイント

愛猫の模様を観察する際は、明るい場所で顔の正面だけでなく横顔やあごの下までチェックしてみましょう。

子猫の頃はぼんやりしていた模様が、大人になるにつれて色が濃くなったり、形がはっきりしてきたりすることもあります。

特に季節の変わり目で毛が抜け替わる時期には、模様の境界線が少し変化して見えることもあるでしょう。

また、模様の配置によって右から見た時と左から見た時で全く違う表情に見えるのも、猫の顔まわり観察の醍醐味と言えます。

まとめ

猫の顔まわりの模様は、単なる色の配置ではなく、その一匹だけが持つ「名刺」のようなものです。

縁起の良いハチワレや知的なＭ字など、それぞれの模様に込められた由来を知れば、いつもの何気ない表情がもっと愛おしく感じられるはずです。

ぜひ愛猫をじっくり観察して、唯一無二のチャームポイントを見つけてあげてくださいね。