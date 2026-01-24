お願いッ！ 売り切れてませんように！【ダイソー】見つけたら即カゴ推奨♡「日用雑貨」

日々の暮らしをちょっと豊かで快適にしてくれそうな「日用雑貨」を【ダイソー】でゲットしませんか？ 使い勝手の良さがうかがえる、便利な日用系アイテムがラインナップしている様子。一度使ったら手放せなくなるかも。今回は癒されたい時にぴったりなアロマ系アイテム、収納しやすいマグネットケーブルをご紹介します。

馴染みやすいシンプル感！「アロマディフューザー（ワイドトップ）」

インスタグラマー@nanaironotobira2さんが「買って良かった！」と太鼓判を押している、こちらのアロマディフューザー。本体はUSB式になっており、お好きなアロマオイルを使って香りが楽しめます。お値段は\1,100（税込）。蓋が外せるので水を注ぎやすく、洗いやすいのも嬉しいところ。お部屋に馴染みやすいシンプルさも魅力的です。

ライト機能でリラックスも！

「アロマディフューザー（ワイドトップ）」には、ライト機能も備わっています。温かみのある光に、眺めているだけでも癒されるかも。就寝前のリラックスタイムにも活躍してくれそうです。@nanaironotobira2さんによれば「ライトは長押して点灯し、ゆらぎ、オフと切り替えも可能」と、操作も簡単に行える使いやすさもうかがえます。

そこそこ太めな作りも嬉しい「マグネットケーブル」

スマホやタブレットなどの充電に使えるケーブル。@nanaironotobira2さんいわく「ケーブルに磁石が内蔵されているのでクルクル勝手に収納します」という便利仕様で、ケーブル同士が絡まるのを防いでくれそうです。お値段は\550（税込）。ケーブルはそこそこ太さがあり、頑丈さもうかがえます。

広げたり束ねたりする手間いらず！

まとまりやすい「マグネットケーブル」ですが、@nanaironotobira2さんによると「何かを接続させている時は簡単に剥がれます」とのこと。充電するたびに広げ、使った後に束ねるという手間が省けて、ちょっとした時短も叶えてくれそうです。ご自宅にはもちろん、旅行用にあると便利かも。買い替えを検討中の方、ぜひ試してみてはいかがでしょう。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@nanaironotobira2様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino