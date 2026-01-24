

映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』場面カット（C）創通・サンライズ

特別番組「機動戦士ガンダム×ZIP!特番 閃光のハサウェイ キルケーの魔女 公開記念 SP」で、ブライト・ノア＆ミライ・ノア本編登場シーンが解禁された。

【写真】ブライト・ノア＆ミライ・ノアが登場する『閃光のハサウェイ キルケーの魔女』場面カット

2021年6月に映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』第１章が劇場公開。そのシリーズ最新作、映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』が１月30日に公開される。

この度、本日放送された特別番組「機動戦士ガンダム×ZIP!特番 閃光のハサウェイ キルケーの魔女 公開記念 SP」にて、ブライト・ノア＆ミライ・ノア本編登場シーンが解禁され、作品公式サイトのキャラクターページを更新した。

また、ブライト・ノア役の成田 剣、ミライ・ノア役の新井里美からのコメントも到着しました。さらに、１月31日に新宿ピカデリーで行われる「公開記念舞台挨拶」のライブビューイング詳細情報を公開した。

本日放送された、日本テレビの特別番組「機動戦士ガンダム×ZIP!特番 閃光のハサウェイ キルケーの魔女 公開記念SP」で、地球連邦軍からの呼び出しに応じるブライトと、それを見送るミライのワンシーンを公開。ハサウェイが反地球連邦政府運動「マフティー」のリーダーであることを知る由もなく、遠く離れた地で植物観察官補佐として研修中の息子・ハサウェイとの再会を望むブライト――。

過去の大戦で活躍した人物たちが再び姿を現し、ファンにとっては胸を熱くする展開が続く一方で、人間ドラマはさらに苛烈さを増していく本作。ハサウェイ自身だけでなく、彼を取り巻く環境や周囲に位置する人物たちが、いかなる形で物語へ関与していくのか？

なお、特別番組「機動戦士ガンダム×ZIP!特番 閃光のハサウェイ キルケーの魔女 公開記念SP」は、見逃し無料配信動画サービス TVer（ティーバー）で2026年3月31日まで配信中。

成田剣（ブライト・ノア役） コメント

映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』上映決定おめでとうございます。いよいよ第２章！

映画館で観れるこの瞬間をどんなに待ち侘びたことでしょう。ハサウェイの父としては初登場となりますが、今回の出演は本当に嬉しいです！

シリアスな中に緊張感と迫力がなんとも言えない魅力を感じずにはいられない。どんな人の心にも強烈に響く感動がきっとあるはず。大いに期待していただきたいです。

新井里美（ミライ・ノア役） コメント

「新井さんのそのままでいいんです、普通に喋っているその声でいいんです」1度目のテストで私の演じたミライさんは、村瀬修功監督のイメージとだいぶ違っていました。ホワイトベースを操縦する程の的確な判断力と優しさを持ち合わせる、素晴らしい女性、ミライさん。

私といえば、自転車の運転も危なっかしく、落ち着きのない性格…なもので、私の演技にはミライさんに近づこうとするあまり、背伸びというか、無理してカッコつけてしまい、それが逆にミライさんを遠ざけてしまったのだなぁと、反省…。

それから、成田さんと何度かテイクを重ねるうちに呼吸が合ってきて、いつの間にかミライさんが友人のように、側に寄り添ってくれるような気持ちになりました。『閃光のハサウェイ』の中で、決して長くはありませんが、とても大切なシーンを演じさせていただきました、ありがとうございました。作品の公開を楽しみにしてくださっているみなさんに、自信を持って、ご期待くださいと、お伝えします！