『東京リベンジャーズ』イメージソングライブ「友情羅威舞 弐」開催決定 出演者8人発表
『東京リベンジャーズ』のアニメ化解禁6周年を記念したスペシャルイベント、イメージソングライブ「友情羅威舞 弐」（ダチライブツー）が、6月14日に開催されることが決定した。
イベントは、2025年2月に開催され大きな反響を呼んだ「友情羅威舞(ダチライブ)」の第2弾。東京卍會結成記念日である6月19日にちなんで、毎年6月に実施されている「愛仁夢化解禁陸周年＆結成記念イベント」として開催される。
当日は、主人公・花垣武道役の新祐樹をはじめとする豪華キャスト8人が集結し、『東京リベンジャーズ』イメージソングの数々を生のライブパフォーマンスでお届け。
キャストの熱演と音楽が交差する、ここでしか体感できない“友情”と“絆”のステージとなる。チケットは1月24日20時より電子チケットアプリ「ポニキャン」にて抽選販売1次受付がスタートした。
■TVアニメ『東京リベンジャーズ』友情羅威舞 弐
【日程】
2026年6月14日(日)
※後日、開場、開演時間は発表
【会場】
Kanadevia Hall
（〒112-0004 東京都文京区後楽1-3-61 東京ドームミーツポート1F）
【出演】
新祐樹（花垣武道役）、林勇（佐野万次郎役）、福西勝也（龍宮寺堅役）、松岡禎丞（三ツ谷隆役）、狩野翔（松野千冬役）、水中雅章（場地圭介役）、土岐隼一（羽宮一虎役）、畠中祐（柴八戒役）
【チケット】
料金：全席指定 9,900円(税込)
※別途ドリンク代（￥500・現金のみ）が必要となります。
抽選販売1次 （ポニキャンアプリ先行）
申込受付期間 2026/01/24(土) 20:00 〜 2026/02/24(火) 23:59
抽選結果発表 2026/02/27(金) 19:00以降
支払手続期間 2026/02/27(金) 19:00 〜 2026/03/02(月) 23:59
※申込多数の場合は抽選となります
※後日アップグレード席を設置予定
枚数制限： お一人様 4枚まで
発券方法： アプリ（電子チケット）
