【画像】日本人女子「童顔で可愛い」ドイツで素顔公開

WWEスーパースターのアスカがXを更新。欧州ツアーの最中にプライベートショットを投稿し、普段のヒール的振る舞いからは想像できない素の表情を披露した。

ドイツ・デュッセルドルフでの一枚で、アスカは特別なデザートと共に、普段の毒々しいメイクをまとわない素顔の写真を公開。鮮烈なメイクと攻撃的なリングスタイルで知られるキャラクター像とは異なる、穏やかな表情が捉えられている。

デザートのプレートには「デュッセルドルフ」の文字が入っており、現地での特別なもてなしを受けたことが読み取れる。ファンも「お菓子は美味しそう」「私たちの皇后はスイーツが必要だ」「素晴らしい時間を過ごしていることを願っています、皇后」とニックネームとともに反応した。タイトなスケジュールでのひと時を気遣ってか、「怪我なく元気でいることを願っています」「ヨーロッパ・ツアーは楽しかったですか？」といった声も。さらに「素顔を見たのは久しぶりだ」「メイク取ったらこんな感じなん。童顔で可愛い系やね」など、思わぬ日常公開に熱い支持が寄せられた。

アスカは2月に開催される「ロイヤル・ランブル」の30人バトルロイヤルに参加することが噂されており、バックステージで相棒・カイリ・セインが勝利に向けた献身的サポートを宣言。カブキウォリアーズのタッグタイトル陥落後、再びアスカとカイリとの関係に不穏な空気が流れているが、リング外で見せるアスカの人間的な一面には、リングのようなブーイングは皆無で、共感や好意的な声が相次いだ。

