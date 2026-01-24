わんことフクロウのほっこり温かな光景がSNSで話題です。『仲良くできるかな…』と心配しましたが、わんこは母性スイッチが入ったようで…！？微笑ましい投稿は15.8万回再生を突破し「なんと尊い♡」「めちゃめちゃ可愛い」「仲良くなれるんだね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：友人宅のフクロウに会った犬→じっと動かないのを心配して…種族を超えた『母性あふれる光景』】

フクロウに母性が目覚めたわんこ

Instagramアカウント「sora_buhi_life」に投稿されたのは、わんことフクロウ、種別が違う1匹と1羽の触れ合いの一コマ。フレンチブルドッグの女の子「おと」ちゃんは、飼い主さんのご友人が飼育しているフクロウの「はっさく」くんと、もはや家族のような関係性なんだとか。

最初のころは距離感を探っていたというおとちゃんですが、頻繁に会ううちにおとちゃんの母性が目覚めてしまったのだそう。まったく動かないはっさくくんを心配し『大丈夫？？』とお鼻でチョンチョンとつつく姿は、無事を確認しているかのよう。

何度もチョンチョン

何度か確認の鼻チョンを繰り返すうち、思いのほか強くぶつかってしまいました。衝撃で『イテテ…』と体のバランスを崩したはっさくくん。

ちょっぴり抗議の目を向けますが、おとちゃんはまだまだ心配な様子。確かにほとんど動かないはっさくくんを見ると、不安になる気持ちも分からなくはありません。

雛のときからおとちゃんと触れ合っているとはいえ、わんことフクロウ…まったく種別が異なる動物同士がケンカもせず仲良くしている光景には驚きを隠せません…！

コントのような掛け合いにニンマリ♡

はっさくくんに何度も顔を近づけてはリアクションを確認するおとちゃん。はっさくくんも応えるように顔をグイっと上げたり、キョロキョロしたり…。まるでコントのようなやり取りには思わず笑ってしまいます。

軽妙な掛け合いでようやくおとちゃんも平穏を取り戻した模様。自らもお顔を伏せてホッとした様子だったとか。『はっさくにしかスイッチが入らない』というおとちゃんの母性。心温まる光景は多くの人をホッコリ和ませてくれたのでした♡

この投稿には「なんて優しい子」「胸が熱くなりました」「最高にかわいいコンビですね」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「sora_buhi_life」には、おとちゃんとお姉ちゃん犬のそらちゃん、はっさくくんの触れ合いが紹介されていますよ。仲睦まじい姿にぜひ癒されてくださいね♪

写真・動画提供：Instagramアカウント「sora_buhi_life」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております