ドラマに多数出演の有名女優が、鎌倉を訪れる様子を披露した。

２４日までに自身のインスタグラムに「週末」と書き出し、「女友達と鎌倉ぶらり」とつづったのは、黒ニット帽×黒セーター姿で満面の笑顔を見せる女優・西田尚美（５５）。「ディモンシュのワッフルとコーヒー、友達はプリンパフェ、青い空、赤い鳥居。寸草のお昼ごはん、ロングトラックフーズのガトーショコラ」と、鎌倉で堪能した食事や風景のショットを多数アップした。続けて、「ミニに行ったけど閉まってた」と、お目当ての店が休業していたことを明かし、店先で涙を流すポーズを披露した。

この投稿にファンからは「西田さんの笑顔につられてこっちまで笑顔です」「全部、お気に入りのお店！！ 同じ食事をしていたかと思うと、嬉しい気持ちが溢れてきます」「ひゃー！巡るコースが同じで嬉しいです」などの声が寄せられている。

最近の西田は、主人公の母親役で数多くのドラマに出演。２０２１年後期のＮＨＫ朝の連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」以降も、フジテレビ系「海のはじまり」（２４年）や、２５年のテレビ朝日系「すべての恋が終わるとしても」などに母親役で参加している。