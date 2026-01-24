◇ノルディックスキー・ジャンプ Ｗ杯（２４日、札幌・大倉山ジャンプ競技場）

女子個人第２１戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１３７メートル）が行われ、２月開幕のミラノ・コルティナ五輪代表に選出されている高梨沙羅（クラレ）が、１回目１２４・５メートル、２回目１２６メートルの合計２３２・１点で１１位だった。試合後は笑顔でファンが求めたサインにも応じていた。

以下は、試合後の高梨の一問一答。

―２回のジャンプの内容は。

「Ｋ点（１２３メートル）を越えるジャンプを２本揃えられたっていうところで、安定したジャンプはできているとは思うんですけど、やはり見ている人に楽しんでもらえるようなビッグジャンプはできていないのが現実なので、そこを目指して少しでも改善していければと思います」

―飛型点はどうだったか。

「蔵王より厳しめではあると思うんですけど、そこでしっかり入れていかないと戦っていけないので。どこを変えていいのかは夜にしっかり見つめたい」

―２３日の公式練習時には、大倉山の日誌を読み返していると言っていたが。

「ほぼほぼできてきているので、あとはビッグジャンプを飛ぶだけ。テクニック的なところだと思います」

―空中はどうでした。

「２本目は（風が）バックのなかでもスキーをすすめられた」

―札幌に戻ってお母さんの料理を食べたと聞いたが。

「豆の煮付けと煮物とか、おひたしとか、だし巻き卵とか。煮物って人によって味付けが違うと思うのでそういうものを食べると、家に帰ってきたなと思います」