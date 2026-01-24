８番人気の５歳牝馬の奮走にネット上では称賛の声が上がっている。

１月２４日に行われた小倉牝馬Ｓ（芝２０００メートル）で、丹内祐次騎手騎乗の８番人気のボンドガール（牝５歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ダイワメジャー）は２着。スタート直後から後方待機し、４コーナーは１１番手。そこから上がり最速の３３秒４の末脚で追い上げたが、先に抜け出したジョスランには頭差届かなかった。

勝ったのはクリストフ・ルメール騎手騎乗の１番人気のジョスラン。同騎手は１１年から１６年連続の重賞勝利を挙げるとともに、史上８人目のＪＲＡ全１０場重賞制覇も達成した。勝ち時計は、１分５８秒１。３着には２番人気のココナッツブラウン（北村友一騎手）が入った。

ボンドガールは２０日に死んだＧ１・５勝ダイワメジャーを父に持つ良血馬。このレースまで２４年の秋華賞・Ｇ１を含め重賞で２着が６回。近走は成績が振るわず人気を落としていたが、“冬コク”の開幕週を彩る古馬の牝馬限定重賞で、久々の激走を見せた。

７度目の重賞２着に入った同馬は、ＳＮＳでは話題に。Ｘ（旧ツイッター）ではトレンド３位に入るほどで、「本当に最高だよね」「シルバーコレクター脱却も近いはず！！」「いつも好走しててほんまにえらい、どこかで重賞勝ってほしいな……」「惜しすぎる…！！！！！」「ありがとうぅぅぅぅっぁぁぁぁぁぁぁっぁああ」「ぼんちゃん頑張った！」「力を発揮してくれてなによりでございました」「かっこよかったぞ！」「復活の兆しを見せました」「次こそ重賞獲って欲しいなあ……」など激走をたたえるコメントが寄せられている。