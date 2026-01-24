◇練習試合 清水3―0磐田（2026年1月24日 鹿児島・白波スタジアム）

J1清水とJ2磐田は鹿児島キャンプ最終日の24日、練習試合（40分×4本）を行い、清水が3―0で今季初の“静岡ダービー”をものにした。

両チーム主力主体で臨んだ1、2本目は互いに決定機をつくれず0―0。3本目29分にFWアルフレド・ステファンス（31）が先制ゴールを決めると、同31分にはFW千葉寛汰（22）が左足でネットを揺らし突き放した。「（20日の）北九州戦では前線からの守備に課題が残ったので、修正してプレーできた」とFW千葉は新体制初得点に手応えを語り、「半年が終わった時に、このチームの顔は千葉寛汰と言ってもらえるようなシーズンにしたい」と2週間後に開幕する百年構想リーグでの活躍を誓った。

吉田孝行監督（48）は「失点0で終われたのは良かったと思いますし、攻撃は自分たちのやりたいことがもう少しできたと思うので、そこが課題になったと思います」と試合を総括。10日間のキャンプを終え「ここまでは順調。ここからギアを上げないと」とさらなる戦術浸透へ意欲を高めた。