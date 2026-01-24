◇バドミントン インドネシアマスターズ2026(20日〜25日、ジャカルタ)

インドネシアオープンに出場している五十嵐有紗選手と郄橋美優選手ペアが、決勝進出を決めました。

五十嵐選手は昨年9月から志田千陽選手と新ペアを結成しプレー。しかし志田選手は国内大会への出場を控えており、今大会には郄橋選手とのペアで出場していました。五十嵐選手と郄橋選手がペアを組みワールドツアーに挑むのは、今回が初となっています。

1、2回戦でストレート勝利をあげた五十嵐・郄橋ペアは、準々決勝でも逆転勝利で準決勝へ進出。開催国インドネシアのペアと対戦します。

第1ゲームはビハインドで進めるも、中盤から一気に抜き去り21-12で奪います。勢いそのままに第2ゲームを手にするかと思われましたが、序盤はシーソーゲームの展開に。さらに中盤には4連続ポイントなどでリードを許しました。ゲームポイントを奪われてからは4連続ポイントで迫るも、19-21で落としました。

最終第3ゲームも序盤まで優位の展開とされるも、中盤から逆転。終盤には5連続ポイントをあげるなどでゲームカウント「2-1」(21-12、19-21、21-13)で勝利しました。