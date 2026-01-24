夜会での奇行が王妃に選ばれるきっかけに!? 国王陛下には全てお見通しだった／双子王子の継母になりまして
『双子王子の継母になりまして〜嫌われ悪女ですが、そんなことより義息子たちが可愛すぎて困ります〜』（青井はな：作画、糸加：原作、 月戸：キャラクター原案/スターツ出版 ）第5回【全18回】
悪人に多い黒髪に生まれたことで、“悪魔”と呼ばれ迫害されてきたジュリア。それゆえ膨大な魔力の持主であることを隠して暮らしていたが、ある日突然、国王の再婚相手に選ばれる。しかも、いきなり双子王子の継母になることに…!? 断るつもりが、天使のように愛らしい王子たちにメロメロ！ ところが、「不吉な双子」という迷信と、魔力がないせいで双子王子たちの行く末は超絶前途多難だった…。不当な差別を受けるふたりに、自らの境遇が重なってみえたジュリアは、継母として彼らを守り育てる覚悟を決め!? 嫌われ悪女×天使な双子王子の家族愛溢れる子育てファンタジー『双子王子の継母になりまして〜嫌われ悪女ですが、そんなことより義息子たちが可愛すぎて困ります〜』をお楽しみください。
