「at sea」の意味は？単語のイメージを想像してみるとわかるかも！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「at sea」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「途方に暮れて」でした！
「at sea」は陸地から遠く離れた「海上で」という意味ですが、イディオムの意味は「途方に暮れて」です。
このイディオムは船が海上で方向感覚を失っているように、人や状況が困惑している状況を表現するのに使われます。
「The cargo ship suffered engine trouble and was stranded at sea for several days.」
（貨物船はエンジントラブルに見舞われ、数日間海上で立ち往生した）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部