「at sea」の意味は？単語のイメージを想像してみるとわかるかも！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「途方に暮れて」でした！

「at sea」は陸地から遠く離れた「海上で」という意味ですが、イディオムの意味は「途方に暮れて」です。

このイディオムは船が海上で方向感覚を失っているように、人や状況が困惑している状況を表現するのに使われます。

「The cargo ship suffered engine trouble and was stranded at sea for several days.」

（貨物船はエンジントラブルに見舞われ、数日間海上で立ち往生した）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。