◇大相撲初場所14日目 ○熱海富士（浴びせ倒し）霧島● ○大の里（押し倒し）安青錦●（2026年1月24日 両国国技館）

大の里が横綱相撲を取った。九州場所で痛めた左肩の影響で、今場所はなかなか調子が上がらず苦しんでいたが、ここにきて確変した感じだ。まだ左を使えていない印象はあるが、右喉輪だけで相手を吹き飛ばす圧力のすさまじさを、あらためて見せつけられた。大関が腰から崩れ落ちる負け方をするとは予想もできなかった。

安青錦にすれば、左でまわしをつかんで何とか食い下がろうと思っていたはず。しかし、全く何もさせてもらえなかった。完敗だった。もともと馬力があって、一気に前に出てくる相手を苦手にしているが、その中でも大の里の圧力は桁違い。それだけに、なかなか勝機を見いだすことができないのだろう。

一方、安青錦と3敗で並んだ熱海富士は霧島を相手に良い相撲を取った。12日目の安青錦戦で敗れてはいるが、その後しっかり盛り返している。この日も外四つの形でぐいぐい前に出て元大関を圧倒した。

注目の千秋楽は、本割で3敗の2人がいずれも敗れると、4敗の大の里にも逆転の目が出てくる。ただ、安青錦は気持ちを切り替えて琴桜戦に臨むだろうし、熱海富士も今の状態なら本割は勝ちそうだ。そうなると決定戦の可能性が高いとみているが、さてどうだろう。（元大関・栃東）