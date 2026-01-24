モンチッチ×サマンサタバサプチチョイス♡レトロ可愛い新作と来店イベント情報

サマンサタバサプチチョイスから、世代を超えて愛され続ける「モンチッチ」とのコラボレーションアイテムが登場します。レトロガーリーな赤のチェック柄を基調に、思わずときめく小物やバッグがラインアップ。さらに「モンチッチちゃん」に会える来店イベントの開催も決定し、ファンにはたまらない内容に♡可愛さと実用性を兼ね備えた特別なコレクションを、ぜひチェックしてみてください。

レトロガーリーな全8アイテム

今回登場する「モンチッチ」コレクションは、お財布やポーチ、チャーム、バッグなど全8アイテム。赤のチェック柄にオリジナルデザインを落とし込み、どこか懐かしくも今っぽい雰囲気に仕上げています。

「モンチッチちゃん」をイメージしたブラウン×レッドの配色や、スカラップデザインが随所に散りばめられ、大人可愛いアクセントとして日常使いにもぴったりです♪

小物からバッグまで充実ラインアップ

小物は「マルチケース」18,700円、「折財布」22,000円を展開。フロントにはオリジナルのリボンとスタイを付けた「モンチッチちゃん」の金具を使用し、裏地にはギンガムチェックをデザイン。

2層構造で小銭の仕分け収納ができ、マルチケース背面にはICカードポケット付きです。

チャームは「ファスナーチャーム（2種）」4,400円、「バッグチャーム」6,050円を用意。

「モンチッチくん」「モンチッチちゃん」の愛らしいモチーフや、チェリーとビーズを組み合わせたカラフルなチェーンがポイントです。

そのほか、「ポーチ」11,000円はハート型でチェーン付き、「ぬいぐるみチャーム」6,600円はおしゃぶりができる仕様。

「ハンドバッグ」19,800円はレッドカラーを基調に、ショルダー付き2Way仕様で実用性も◎です。

モンチッチちゃん来店イベント開催

2月7日(土)には、サマンサタバサ西銀座店にて「モンチッチちゃん」来店イベントを開催。

対象店舗や公式オンラインショップで「モンチッチ」コレクションを購入した方を対象に、先着でイベントへ招待されます。

12:00、14:00、16:00の3回開催予定で、特別なひとときを楽しめるチャンスです。

※交通費はお客様負担となります。

※イベント時間の枠は変動する場合がございます。詳しくはアンケートフォームにてご確認ください。

モンチッチの世界観を毎日に

サマンサタバサプチチョイスの「モンチッチ」コレクションは、1月20日(火)から公式オンラインショップと全国店舗で先行予約がスタートし、1月26日(月)より全国店舗で販売開始。

持つだけで気分が上がる小物やバッグに加え、来店イベントという特別な体験も楽しめます。モンチッチの可愛さを、ぜひ日常のコーディネートに取り入れてみてください♡