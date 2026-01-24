タレント小島瑠璃子（32）が、24日放送のTOKYO MX「サバンナ高橋の、サウナの神さま」（隔週土曜後6・00）にゲスト出演し、芸能活動再開について本音を語った。

99年に「ホリプロタレントスカウトキャラバン」でグランプリを獲得し、大手芸能プロのホリプロから芸能界デビュー。バラエティーからスポーツ、さらには選挙まで幅広いジャンルで活躍し、一時は“こじるり無双”と呼ばれた時期もあった。

しかし、23年に事務所との契約を解消し、芸能活動を休止。中国へ留学することを発表した。同年、会社経営者との結婚を発表し、男児を出産したが、昨年夫が急死と、紆余曲折の人生を歩んでいる。

活動当初の仕事のスタンスは「楽しむことが目的みたいな」感覚だったという。しかし、活動再開後はその意識は一変。「お仕事でもあるけど、1回自分で退くことを決めているので、また前みたいに同じようにとは思っていなくて。それがかなわなくて当たり前だと思っている」と、謙虚に語った。

活動再開のタイミングについては「夫が亡くなるということがなければ、今のタイミングじゃなかったかもしれない」と打ち明けた。

「子供を1人で育てていく。その時に自分でお仕事としてできることがあって、求めてもらえるなら、ゴタゴタ言わずにまっすぐやる」

息子の存在は大きな力を与えてくれているという。「私のためだけだと、そんなに頑張れなかったような気がしてて。“私の人生をもう1回頑張って”と言ってくれる家族と、息子の存在と、そういうものでチャレンジしようと。もしかしたら厳しいことがまた待っているかもしれないけど、やろうと」。その上で、「このプレッシャーみたいなものが、生きているという感じなのかなと今は思いますね」と分析した。