「ノルディックスキー・ジャンプ・Ｗ杯」（２４日、大倉山ジャンプ競技場）

女子個人第２１戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１３７メートル）が行われ、ミラノ・コルティナ五輪代表の丸山希（北野建設）は、１３０メートル、１２６・５メートルの合計２５６・７点で４位だった。優勝は１２９メートル、１２８メートルの合計２７９・４点だったニカ・プレブツ（スロベニア）。

わずかな迷いが勝敗を分けた。１本目でＫ点を越える１３０メートルの好ジャンプを見せ、２位に付けた丸山。逆転Ｖを狙った２本目は、獲得ポイントを増やすためにコーチリクエストでゲートを１段下げたが、規定距離に届かず４位だった。「１本目のジャンプが良かったので下げてくれたと思う。コーチの要望に応えることができなくて悔しい。足裏のポジションに迷って（意識が）薄かった。飛び出すタイミングも遅れた」と悔しがった。

昨夏から本格的に取り組む助走時の足裏の意識。体重のかかり具合に神経を張り巡らせることで助走姿勢が低くなり、一連の動きがスムーズになることで、今季６勝を挙げる飛躍につながっている。ただこの日の２本目は「ゲートがチェンジになって、目線とかいろんなことを考えすぎてしまった」と注意が分散。飛距離を伸ばしきれなかった。

それでもミスの原因が明確に分かっているだけに「直しやすい」と前を向く。五輪最後の国内Ｗ杯となる２５日の個人第２２戦へ、「頭はよくないので１個ずつやっていかないとキャパオーバーになる。まずはやっていること（足裏の意識）に集中して、ちょっとのミスで順位を落とさないようにしたい」とリベンジを誓った。