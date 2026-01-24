静岡県で「冬に行きたい滝」ランキング！ 2位「浄蓮の滝」を抑えた1位は？【2026年調査】
雪に覆われた山道を進んだ先で現れる、凍結した滝の姿は、冬ならではのご褒美です。静けさに包まれたその光景は、春夏の賑わいとは対照的な魅力を放っています。
All About ニュース編集部では、2026年1月7〜8日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「冬に行きたい滝（中部地方）に関するアンケート」を実施しました。その中から、静岡県で「冬に行きたい滝」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「近くまで寄ってみることができるので冬場でも迫力を体感できそうだから」（40代女性／青森県）、「冬は空気が澄み、水量豊かな滝と苔むした岩肌が際立ち、伊豆らしい厳かで迫力ある冬景色を楽しめるため」（50代男性／山口県）、「天城越えの歌詞に出てくるのでリアルな雰囲気を味わってみたいから」（40代女性／福井県）といった声が集まりました。
回答者からは「冬は空気が澄み、雪化粧をした雄大な富士山を背景に、白糸の滝の繊細な流れを鑑賞できるので」（50代男性／広島県）、「幅広で美しい滝なので寒い冬の日に見たら清々しい気持ちになると思う」（40代男性／兵庫県）、「滝の周辺には展望スペースがあるらしく、冬でも安全に見れるから」（20代女性／島根県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：浄蓮の滝／49票2位に選ばれたのは、伊豆市にある「浄蓮の滝」です。伊豆最大級の名瀑として知られ、高さ25mの断崖から一気に流れ落ちる様は迫力満点です。冬は周囲のわさび田が青々と茂り、澄んだ空気の中で滝のしぶきが舞う様子が非常に神秘的です。
1位：白糸の滝・音止の滝／107票1位に輝いたのは、富士宮市にある「白糸の滝・音止の滝」です。富士山の湧水が幾筋もの白い糸のように流れる「白糸の滝」と、轟音を立てて落ちるダイナミックな「音止の滝」が隣接しています。冬は特に水が澄み渡り、天気の良い日には雪化粧をした富士山を背景に滝を眺めることができる絶景スポットです。
