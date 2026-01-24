ショートドラマアプリ「BUMP」のオリジナル作品『浅はかなシンデレラたちの婚活大戦争』が、1月21日より配信がスタートしました。本作で、モデルの小倉ゆうかさん（27）が5年ぶりに女優業に復活。「8頭身の美女」として社会現象を巻き起こし、2025年はバラエティへの出演や5年ぶりのグラビア復帰が話題となった彼女が、欲望に忠実でどこか憎めない主人公・香川菜々をコミカルに演じています。



【写真】ベッドで男性に迫る！大胆シーンの小倉ゆうかさん

物語の主人公・香川菜々は、かつて「港区の大天使」と呼ばれた脂の乗った港区女子。30歳をすぎ、ガングロIT社長のパパからも契約を切られて、結婚に焦っていました。菜々は婚活パーティに殴り込むことを決意しますが、そこで一人のハイスペ男性・東堂雅也に出会います。菜々は欲望と癖に塗れた女たちの魔の手を掻い潜り、雅也の心を射止めて無事ゴールインすることができるのでしょうか。シンデレラを夢見る浅はかな女たちが繰り広げる、コミカル婚活バトルショートドラマです。



絶体絶命の「崖っぷち港区女子」菜々を演じる小倉さんは圧倒的なビジュアルと存在感を武器に、本作で久々に芝居の場へ戻ってきました。圧倒的なスター性と、これまでのイメージを覆すような振り切ったコミカルな演技が、なりふり構わず幸せを掴もうとする菜々の「浅はかさ」と「強かさ」に説得力を与えています。



小倉さんは「追いつめられていても、目的に向かってひたすら前向きに進む主人公を演じさせていただきました。コミカルなストーリー展開と登場人物それぞれの個性あるキャラクターの全てが見どころだと思います。浅はかでも、強くて一生懸命で憎めないという要素を演技に取り入れるのは難しかったですが、監督や共演者の素敵な俳優さん方とスタッフの方々に助けられながら、私自身も撮影が楽しく、あっという間の3日間でした。1人でも多くの皆様に楽しんでいただけたらうれしいです」とコメントを寄せています。



【小倉ゆうかさんプロフィール】

おぐら・ゆうか 1998年9月5日生まれ、千葉県出身 趣味・特技 : 筋力トレーニング、読書、映画鑑賞、ダンス、中国語 2013年に「ミスセブンティーン」オーディションを経て芸能界入りし、モデルとしてデビュー。“リアル峰不二子”と称された8頭身ボディーを武器に、グラビア界を席巻。女優、タレント、グラビアアイドルとして数々のテレビドラマ、バラエティ番組、映画、雑誌に出演し人気となる。2025年夏に「ヤングマガジン」の表紙・巻頭モデルをつとめた。



【作品概要】

作品名：『浅はかなシンデレラたちの婚活大戦争』

配信開始日時：2026年1月21日（水）19:00（全21話）

配信先：ショートドラマアプリ「BUMP」

出演：小倉ゆうか（香川菜々）、亜莉（東堂雅也）、長谷川かすみ（佐藤はな）他

制作スタッフ：脚本・監督：小林令奈、エグゼクティブプロデューサー：澤村直道（emole）、 プロデューサー：下京慶子、制作：obake/じゃがいも、製作著作：emole