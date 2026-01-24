見た目がかわいいと思う「福井県のお土産」ランキング！ 2位「お芋掘りプリン」を抑えた1位は？【2026年調査】
最近はSNSの普及もあり、味の良さはもちろんのこと、思わず誰かに見せたくなるような「パッケージの可愛さ」が選ぶ際の大切な基準となっています。旅の思い出を彩り、贈った相手の心もパッと明るくするような、ビジュアルに優れた名品をご紹介します。
All About ニュース編集部では、2026年1月19日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、見た目がかわいいと思う「福井県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「瓶に入ったところとロゴがかわいい」（20代女性／埼玉県）、「瓶入りで、スコップのスプーンがとても可愛い」（50代女性／神奈川県）、「小さなスコップ型のスプーンと、土に見立てたクランブルがのったプリンの見た目がとてもユニークでかわいいです。まるで本当にお芋を掘っているような気分になれる遊び心があり、写真映えも抜群です。パッケージも温かみがあって、手土産として渡すと話題になりそうだと感じました」（40代男性／北海道）といった声が集まりました。
回答者からは「恐竜モチーフで見た目が可愛いからです」（20代女性／神奈川県）、「子供が大喜びします！」（30代女性／富山県）、「福井といえば恐竜、というイメージがそのまま可愛いお土産になっている点が印象的でした。発掘する楽しさがあり、見た目だけでなく体験としても楽しめそうです。子どもにも大人にも話題になりそうだと思いました」（30代女性／秋田県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：お芋掘りプリン（ふくのいも）／41票2位にランクインしたのは、福井市にあるお芋スイーツ専門店が手掛ける「お芋掘りプリン」です。シャベル型のスプーンで、まるで芋掘りをしているような感覚を楽しめるユニークな一品。福井の豊かな大地で育ったさつまいもの甘みと、遊び心あふれるビジュアルが、老若男女問わず多くの支持を集めています。
1位：恐竜発掘プリン（いのうえ）／53票1位に輝いたのは、「恐竜王国」として知られる福井県ならではの「恐竜発掘プリン」でした。瓶の中には地層に見立てたプリンが入っており、恐竜のチョコを掘り出す体験型のスイーツです。その独創的な可愛さが高い評価を得ました。
