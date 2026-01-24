グラビアアイドルとして活躍する都丸紗也華さんと都丸亜華梨さんの初となる姉妹写真集『とまる to とまる』（扶桑社）が28日にリリース。表紙カットが公開されました。



【写真】都丸紗也華さんと都丸亜華梨さんがぎゅっ！

同作は、姉の紗也華さんにとっては初の姉妹共演写真集となり、妹の亜華梨さんにとっては初の紙媒体での写真集となります。沖縄・宮古島を舞台に撮影された表紙などのカットでは、デビュー10周年を迎える紗也華さんのしなやかな大人の色香と、亜華梨さんの透明感あふれる初々しさという対照的に魅力が見事に調和。二人の自然体でリラックスした表情や、姉妹ならではの距離感ゼロの密着カットなど、珠玉のカットを多数収録しています。



タイトル「とまるtoとまる」には、「姉妹の魅力が都丸×都丸＝ダブル都丸で200％詰まっている！」という意味がこめられています。姉・紗也華さんは「2人でグラビアを始めた頃からの目標だったのでとってもうれしいです。今のわたしたちをギュっと詰め込んだ一冊になりましたので最後まで楽しんでみてください」、妹・亜華梨さんは「私がグラビアをはじめたきっかけは姉がいてくれたおかげです。ずっと夢にしてきた私にとってはじめての写真集を姉と一緒に叶えられたこと本当にうれしいです」と喜びを語っています。 撮影はTakeo Dec.、スタイリングはKAN、ヘアメイクは田森春菜・加藤怜奈（ともに JULLY）が担当し、HANGOUT creationがコーディネートを手掛けました。



【都丸紗也華さんプロフィール】

とまるさやか 1996年、群馬県生まれ。T157B88W58H84。今後の出演作にゲーム『ハムコイーハムスターに転生した僕と三姉妹の甘々な日々』（今冬リリース予定）がある。公式✕（@tmr_syk_）



【都丸亜華梨さんプロフィール】

とまるあかり 2001年、群馬県生まれ。T157B89W62H89。都丸紗華の実妹。姉と同じく、グラビアを中心に活躍中。本作が自身初の紙の写真集となる。公式✕（@tmr_akr_）