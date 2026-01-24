リラックスした雰囲気で笑顔あふれるショット！

歌手の今井美樹(62)＝宮崎県出身＝がインスタグラムを更新。犒礇譽夫婦ショット瓩鮓開し話題を呼んだ。

披露したのは、夫でギタリストの布袋寅泰(63)と一緒にシンガーソングライターのさだまさし(73)＝長崎県出身＝を囲んだ貴重な写真。

さだが今井へ楽曲提供した「美しい場所〜Final Destination〜」のレコーディング現場でのオフショットで、さだを真ん中に夫妻が体を寄せ合い和やかな雰囲気漂う3ショットとなっている。

また「さださん、お元気ですか！楽しいお話満載でしたね。またおしゃべりの続き、楽しみにしています。ありがとうございました」と、さだに呼びかけながら楽しい現場だったことも明かした。

スター3人が集う貴重なショットに「この3人なんて贅沢過ぎる」「凄いコラボ！」「すごい夫婦ですよね」「夫婦タッグだ」「今井美樹さんの女神感ハンパない」「おーーー久しぶりに見た。今井美樹、ショートカットでもお綺麗なままーーー」などの声があがっている。 今井は昨年12月にインスタグラムを開設。「こういうことは奥手なので、更新はたぶん不定期です(笑)」としながら近況や思いをつづった投稿を続けている。