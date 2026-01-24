退場処分に啞然とした表情を浮かべたキム・ミンジェ（左端）。(C)Getty Images

　ドイツ王者バイエルンに所属する韓国代表DFキム・ミンジェがドイツのレジェンドに酷評された。

　１月21日に開催されたチャンピオンズリーグのユニオン・サン＝ジロワーズ（２−０）に先発したキム・ミンジェは、イエローカード２枚で63分に退場となった。

　２−０とリードした状況で、警告を受けていたにもかかわらず、裏抜けしようとした相手を後ろから引っ張ってしまったプレーについて、本人は「神に誓ってイエローカードではない」とコメントした。
 
　だが、バイエルンのファンから批判の声が殺到するなか、元ドイツ代表MFのミヒャエル・バラック氏も容赦なかった。韓国メディア『マイデイリー』によれば、こう糾弾している。

「本当に愚かだった。キム・ミンジェは左サイドの最後のディフェンダーだった。イエローカードは正しい。２枚目のイエローカードで退場処分したのも正しい。キム・ミンジェはステップを踏めばよかったのに、代わりに相手の腕を掴んで押さえつけた。キム・ミンジェに文句を言う権利はない」

　バラック氏はあまりに軽率なプレーだったと考えているようだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】本人は啞然！軽率なファウルで退場になる韓国代表キム・ミンジェ

 