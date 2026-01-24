「本当に愚かだ」独王者の韓国代表主力DF、批判殺到のレッドを元ドイツ代表のレジェンドも酷評「文句を言う権利はない」
ドイツ王者バイエルンに所属する韓国代表DFキム・ミンジェがドイツのレジェンドに酷評された。
１月21日に開催されたチャンピオンズリーグのユニオン・サン＝ジロワーズ（２−０）に先発したキム・ミンジェは、イエローカード２枚で63分に退場となった。
２−０とリードした状況で、警告を受けていたにもかかわらず、裏抜けしようとした相手を後ろから引っ張ってしまったプレーについて、本人は「神に誓ってイエローカードではない」とコメントした。
だが、バイエルンのファンから批判の声が殺到するなか、元ドイツ代表MFのミヒャエル・バラック氏も容赦なかった。韓国メディア『マイデイリー』によれば、こう糾弾している。
「本当に愚かだった。キム・ミンジェは左サイドの最後のディフェンダーだった。イエローカードは正しい。２枚目のイエローカードで退場処分したのも正しい。キム・ミンジェはステップを踏めばよかったのに、代わりに相手の腕を掴んで押さえつけた。キム・ミンジェに文句を言う権利はない」
バラック氏はあまりに軽率なプレーだったと考えているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】本人は啞然！軽率なファウルで退場になる韓国代表キム・ミンジェ
