【雪情報】あす名古屋―大阪間の『東西移動』困難か 名神・新名神・名阪国道など同時通行止めなら「東西交通できなくなる可能性」国交省などが発表
約５時間後の、２５日午前０時以降、名古屋と大阪の間で、車で東西の交通ができなくなる可能性が高いと国土交通省などが発表しました。
今夜から２５日にかけては、岐阜県・滋賀県・福井県などに大雪が予想されています。
名神・東海環状道・北陸道に加え国道８号・国道２１号・国道３６５号などが２５日午前０時から午前３時頃に予防的通行止めがはじまる可能性があります。
また、三重県の北中部においても大雪となる可能性があり、新名神・伊勢湾岸道・東名阪道・伊勢道・東海環状道。さらに名阪国道・国道１号なども２５日午前０時から午前３時頃に予防的通行止め開始の可能性があります。
降雪の状況によっては、予防的通行止めの開始が早まる可能性があるといい、最新の気象情報や道路情報の確認と冬用タイヤの装着が必要です。
【通行止め開始見込み２４日午後９時〜２５日０時】
北陸道 長浜ー武生
舞鶴若狭道 舞鶴西ー敦賀
国道８号 福井県越前市白崎町ー滋賀県栗東市辻
国道２７号 京都府舞鶴市北田辺ー福井県敦賀市岡山町
【通行止め開始見込み２５日午前０時〜午前３時】
名神 京都東ー小牧ＩＣ
東名 小牧ＩＣー小牧ＪＣＴ
新名神 四日市ー草津
新名神 亀山ー亀山西
名阪国道 亀山ー天理東
京治バイパス 瀬田東ー宇治西
伊勢湾岸道 みえ川越ー四日市
伊勢道 伊勢関ー津
東名阪道 桑名東ー伊勢関
東海北陸道 一宮ー一宮木曽川
東海環状道 養老ー美濃関
東海環状道 いなべー新四日市
北陸道 米原ー長浜
国道１号 三重県亀山市ー滋賀県栗東市
国道２１号 岐阜県大垣市楽田ー滋賀県米原市西円寺
国道３６５号 岐阜県関ケ原町ー岐阜県大垣市上石津町