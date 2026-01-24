鷹の韋駄天へが、質も量もレベルアップだ。ソフトバンクの周東佑京外野手（２９）が「成功率９割での６０盗塁達成」へ意欲を示した。

２４日に福岡市内の商業施設で医療機器メーカー「コラントッテ」主催のトークショーに出席した周東。５年総額２０億円プラス出来高払い（金額は推定）という大型契約を締結した２９歳が、最大の武器である足にさらなる磨きをかける。

量で目指すは「６０」の数字だ。これまでの最高は２０２０年の５０盗塁。「意識してる数字は高く見積もってじゃないけど、そこを目指してやった方が多く走れる」とこれまで到達したことのない境地を目指す。球団での６０盗塁以上は１１年に本多雄一一軍内野守備走塁コーチが６０盗塁を記録したのが最後。「（本多コーチから）今も教わってるところはすごく多い。そこの目標は常に持っておきたい」と師を目標に闘志を燃やした。

質で目指すは盗塁成功率９割だ。２４年シーズンは４１個の盗塁を決めたものの１３個の失敗があり成功率は８割以下に落ち込んだ。それを受けて昨年は成功率に重きを置き、相手の癖や捕手の傾向などを研究。３５盗塁で失敗は４つと、数値を大幅に向上させた。それでもあとひとつ、盗塁を決めていれば成功率９割の大台に乗せることができただけに「そこはクリアしたかった」と悔しさをにじませた。まだ一度も乗せたことのない大台に、今年こそは手を届かせるつもりだ。

今年３月に行われるＷＢＣの日本代表にも選出されている周東。前回大会以上に、その足が生かされる場面は増えそうだ。「ホームラン打つ選手が多いので。役割分担という意味では、そういうところを担っていければ」と語った鷹の韋駄天。世界でもシーズンでも自らの足を存分に発揮していく。