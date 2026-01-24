◆バスケットボールＢ１リーグ第１９節 レバンガ北海道９９―７５宇都宮（２４日・ブレックスアリーナ宇都宮）

Ｂ１東地区のレバンガ北海道が宇都宮に９５―７７で勝利し、後半戦白星発進。千葉Ｊ、宇都宮と３クラブが２４勝７敗で並んだが、当該クラブ間で対戦した全試合における勝率で最上位のレバンガが、Ｂリーグ創設後１０シーズン目で初の首位に浮上した。

この日の試合前まで同地区１位だった宇都宮に対し、第１クオーター（Ｑ）から猛攻をしかけた。１試合平均リーグ２位の得点力を発揮し２３得点。第２Ｑも２６点を加え、８点リードで前半を折り返した。

後半は、リーグアシストランキングトップのＰＧ／ＳＧニュービル、パリ五輪代表のＳＧ比江島らタレント揃いの宇都宮が猛追。第３Ｑに２５得点を返され、３点差に迫られた。それでも、第４Ｑには、この日１７得点の日本代表ＳＧ富永啓生が２本の３Ｐを決めるなど２６得点。相手の攻撃を１１点に抑え、突き放した。

Ｂリーグ発足後９シーズンでの最高勝率は、２０１７―１８の・４３３。全シーズン負け越しが続いていたが、今季開幕前に富永やＮＢＡ経験者のＣジャリル・オカフォーといった大物の獲得に成功。戦力が大幅に強化され、初のチャンピオンシップ出場だけでなく、地区優勝、年間優勝も夢物語ではなくなってきた。