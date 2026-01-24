２４年の西東京大会に特別支援学校では全国で初めて夏の大会へ単独出場した青鳥特別支援ベースボール部が２４日、横浜市内で２０２３年夏の甲子園を制した慶応（神奈川）の部員約５０人と、知的障害を持つ中高生の硬式野球挑戦を支援する「甲子園夢プロジェクト」の選手２５人と合同練習会を行った。

合同練習会は２０２１年にスタートし、のべ７度目。青鳥の選手たちは慶応ナインと１対１でペアを組み、ノックや打撃練習などで汗を流した。久保田浩司監督（６０）は、「全国制覇した強豪校ですから、青鳥の部員もしっかりとした野球を学ぶ非常に大きな機会。非常に貴重な場を提供してもらい、（慶応監督の）森林さんがいつも好意的に受け入れてくれるので、感謝しかないです」と振り返った。

久保田監督は２３年にベースボール部を発足させ、２４年夏に初の単独チームで西東京大会に出場。昨年３月の春季東京大会１次予選・産業技術高専戦では、１―３７と同校公式戦初の得点をマークした。次なる目標は明確で、「春１勝、夏１勝。今度は１点の１を１勝にする。そのためにも頑張ろうということで一生懸命にやっています。良い弾みになる機会だった」。白球を通じて得た経験をプラスに変えて、青鳥の挑戦は続いていく。