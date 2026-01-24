夜のひと笑い・こう、復縁した恋人初顔出し 密着プリクラも話題「想像以上の可愛さ」「芸能人レベル」の声
【モデルプレス＝2026/01/24】YouTuberの夜のひと笑い（いちえ、こう）が1月23日、公式YouTubeを更新。こうの恋人を顔出し公開した。
【写真】登録者数180万人超YouTuber「想像以上の可愛さ」会社員の彼女初顔出し
過去の交際相手で会社員のピンちゃんに破局後も好意を抱いていたこうくん。その後、ピンちゃんとのデート動画などを上げ、21日の動画で告白し、復縁。再び交際をスタートさせた。
これまでピンちゃんは顔を隠して動画に出演していたが、23日の動画で初めて顔出し。ピンちゃんは「ずっと別に出てもいいよって言ってたんですけど、心配やからということで前はモザイクかかってたり、ほぼ顔出たりしてたんですけど完全に出ることになったのは何でなん？」とこうに質問。こうは「これからの有意義な生活のため」「表にこれから出していくというよりかは過ごしやすいようにという感じで出してるだけなんで」と明かしていた。
また、顔出しにあわせピンちゃんのInstagramも開設。初投稿にはこうくんとのプリクラが公開されている。
こうくんの恋人の顔出しを受け、ファンからは「想像以上の可愛さ」「芸能人レベル」「全てが完璧」「こうくんずるい」「応援してます」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】登録者数180万人超YouTuber「想像以上の可愛さ」会社員の彼女初顔出し
◆こう、元恋人と復縁
過去の交際相手で会社員のピンちゃんに破局後も好意を抱いていたこうくん。その後、ピンちゃんとのデート動画などを上げ、21日の動画で告白し、復縁。再び交際をスタートさせた。
これまでピンちゃんは顔を隠して動画に出演していたが、23日の動画で初めて顔出し。ピンちゃんは「ずっと別に出てもいいよって言ってたんですけど、心配やからということで前はモザイクかかってたり、ほぼ顔出たりしてたんですけど完全に出ることになったのは何でなん？」とこうに質問。こうは「これからの有意義な生活のため」「表にこれから出していくというよりかは過ごしやすいようにという感じで出してるだけなんで」と明かしていた。
また、顔出しにあわせピンちゃんのInstagramも開設。初投稿にはこうくんとのプリクラが公開されている。
◆こう、恋人の顔出しに反響
こうくんの恋人の顔出しを受け、ファンからは「想像以上の可愛さ」「芸能人レベル」「全てが完璧」「こうくんずるい」「応援してます」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】