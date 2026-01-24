2025年3月末にNHKを退局し、フリーアナウンサーに転身した中川安奈さん（32）が2026年1月16日、自身のインスタグラムを更新。ブラウンのロングワンピショットを披露した。

「新しいワンピースでおでかけ」

中川さんは、「新しいワンピースでおでかけ」といい、タイトなブラウンのロングワンピースを着こなすショットを7枚投稿した。「最近はブラウン系を選ぶことが増えています」と語っていた。

選んだワンピースについては「ボディラインを綺麗にみせてくれて着心地もいいので大好きです」といい、「体づくりも頑張ってキープアップしたい」とのこと。「ゲットしたばかりのローファーともマッチしてて気分もあがりました」とつづっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、タイトなデザインのブラウンのロングワンピースを着用。私服コーデに身を包み、壁をバックに微笑んでいた。3枚目では、髪をかきあげるような仕草をし、笑顔をみせていた。5枚目では、足元にはローファーを合わせ、抜群のスタイルが際立つ全身ショットを披露していた。

この投稿には、「ワンピースもスタイルも素敵すぎ」「めっちゃ似合ってる」「美スタイル完璧！」「安奈さんにしか着こなせない！！」「妖艶で素敵」といったコメントが寄せられていた。