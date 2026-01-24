もしも、夫の不倫相手がママ友だったら……？ 同時に2人に裏切られたことで、絶望的な気分になるでしょう。しかも、夫がママ友の味方をしたら、さらに怒りが込み上げてくるようで……？ 今回は、不倫相手のママ友を守る夫に妻がキレた話をご紹介いたします。

ママ友の味方をする夫

「幼稚園に入って初めて仲良くなったママ友。ママ友というより、親友のような関係性になれて、毎日楽しく平和にすごしていました。そして卒園までのカウントダウンが始まった頃、夫の行動に異変を感じるようになりました。バレないように調べた結果、夫の不倫が発覚。しかも相手はママ友でした……。夫を問い詰めると不倫を認め、私と離婚し、ママ友と再婚したいと言い始めました。あまりの衝撃的なできごとにショックや怒りでおかしくなりそうでしたね。

でも私は離婚したらこの人たちの思うツボだと思ったので、離婚しないことを決意。ただママ友には慰謝料を請求しようと、弁護士に相談していたら……。夫が『あいつには慰謝料は払わせない』『どうしてもというなら……』『俺が家計から払う』と意味不明なことを言い出しました。そんなことしても、結局家計のお金が動いただけで、なんの懲らしめにもなりませんよね。

そしてなによりも、ママ友を守ろうとする夫の言動に腹が立ち、『いい加減にしてよ！』『それじゃ意味ないでしょ!?』『本気で反省してるの!?』とキレてしまいました」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年10月）

▽ 不倫されただけでも許せないのに、不倫相手の味方をされると、妻としてのプライドをズタズタにされた気分になりますよね。まったく反省していないことがよくわかります。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。