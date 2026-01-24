スペイン1部リーグ、レアル・ソシエダに所属する日本代表MF久保建英（24）が1月20日、自身のInstagramを更新し、負傷による離脱についてコメントを発表した。投稿では「怪我で少しの間離脱することになりました」と報告し、チーム状況を思う率直な言葉が、ファンの間で大きな反響を呼んでいる。

投稿された写真には、試合中にピッチ上で倒れ込み、担架で運び出される場面が収められている。周囲をメディカルスタッフに囲まれながらも、表情には気迫が残り、厳しい状況の中でも前を向こうとする姿勢が印象的な一枚だ。久保は投稿で「大事な時期にチームの力になれず悔しいですが、しっかり治して強くなって戻ってきます」と前向きな思いをつづっている。

【画像】試合中に負傷し、担架で運ばれる久保（画像は久保建英公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「ゆっくり治してパワーアップ 完全復帰でね」「ワールドカップは誰のワールドカップだ？ もちろん久保のだろ！ 得点王＆優勝待ってるよ」「タケのプレーが見たい！」「お大事にしてください またピッチに輝く姿楽しみにしてます！」といった声が寄せられている。