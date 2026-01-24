イングランド代表でトッテナム・ホットスパー所属のFWドミニク・ソランケ（28）が1月21日、Instagramを更新。人気コミック『ONE PIECE』にちなんだゴールパフォーマンスを披露し、世界中のファンから大きな注目を集めている。

欧州チャンピオンズリーグ（CL）第7節が20日に行われ、ボルシア・ドルトムント戦で今季公式戦初ゴールを決めたソランケ。「Gear….. 5!!」というコメントと共に投稿された写真は、ゴール直後の一幕を捉えた自身のソロショットだ。大笑いする表情を浮かべたソランケは、お腹に手を添えつつ、もう片方の手で目を覆うポーズを見せている。その隣には、「太陽の神ニカ」の姿に覚醒したONE PIECEの主人公・ルフィのイラストが編集で加えられた。

チームは2－0で勝利をおさめており、アニメ好きとして知られるソランケならではの一枚に、ネットは更なる盛り上がりを見せている。

【画像】「ONE PIECE」のポーズをするソランケ（画像はドミニク・ソランケのInstagramより引用）

この投稿には、57万以上の「いいね！」が集まっており、国内外のネットユーザーから「Nakama」「Nika mode」「ソランケさんのパフォーマンス、ルフィか」といった驚きの声が寄せられた。また「日本のマンガがこうして世界のスポーツに影響を与えているのを見ると誇らしいです」というコメントも寄せられている。