【青空レストラン】『たま豆腐の京風おでん』の作り方
1月２４日放送の満天☆青空レストランにて、
たま豆腐を使った「京風おでん」を作りました🍳
レシピは以下の通りです✨
たま豆腐 ４個
六甲揚げ （かめあげ） ４枚
切り餅 １個
飛竜頭 ４個
生麩 適量
生湯葉 適量
みつば 適量
聖護院大根 適量
水菜 適量
京人参 適量
かつお昆布だし １５００ｃｃ
淡口醤油 大さじ１と１/２
みりん 大さじ１と１/２
酒 大さじ２
塩 小さじ１と１/２
聖護院大根は適当な大きさに切って面取りし、竹串が通る程度まで下茹でしておく六甲揚げは水に浸して、軟らかくする。破けない様に、両手で押す様にして水気を絞る餅を４等分に切り、六甲揚げで包んで、爪楊枝で留める生麩は一口大に切る。湯葉は適当な大きさに切って巻き、湯通ししたみつばで結ぶ。にんじんは型抜きし、水菜は５〜６ｃｍ長さに切る鍋にだしと調味料を入れて沸かす大根を入れて、弱火で２０分程煮るにんじん、飛竜頭を入れて弱火で５分程煮る（ここで一旦冷ますと大根に味が入り易いです）再度沸かし、餅巾着と生麩を入れ、弱火で１０分程煮る湯葉とたま豆腐をそっと入れ、水菜も入れる。豆腐が温まったら完成