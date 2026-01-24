1月２４日放送の満天☆青空レストランにて、

たま豆腐を使った「京風おでん」を作りました🍳

レシピは以下の通りです✨

たま豆腐 ４個

六甲揚げ （かめあげ） ４枚

切り餅 １個

飛竜頭 ４個

生麩 適量

生湯葉 適量

みつば 適量

聖護院大根 適量

水菜 適量

京人参 適量

かつお昆布だし １５００ｃｃ

淡口醤油 大さじ１と１/２

みりん 大さじ１と１/２

酒 大さじ２

塩 小さじ１と１/２

聖護院大根は適当な大きさに切って面取りし、竹串が通る程度まで下茹でしておく六甲揚げは水に浸して、軟らかくする。破けない様に、両手で押す様にして水気を絞る餅を４等分に切り、六甲揚げで包んで、爪楊枝で留める生麩は一口大に切る。湯葉は適当な大きさに切って巻き、湯通ししたみつばで結ぶ。にんじんは型抜きし、水菜は５〜６ｃｍ長さに切る鍋にだしと調味料を入れて沸かす大根を入れて、弱火で２０分程煮るにんじん、飛竜頭を入れて弱火で５分程煮る（ここで一旦冷ますと大根に味が入り易いです）再度沸かし、餅巾着と生麩を入れ、弱火で１０分程煮る湯葉とたま豆腐をそっと入れ、水菜も入れる。豆腐が温まったら完成