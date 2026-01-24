【アスペン（米コロラド州）＝帯津智昭】冬季競技の賞金大会、Ｘゲームズは２３日、米コロラド州アスペンで始まり、スノーボードの女子スーパーパイプは、いずれもミラノ・コルティナ五輪代表に内定している清水さら（ＴＯＫＩＯインカラミ）が９５・３３点で初優勝し、工藤璃星（りせ）（同）が２位に入った。

冨田せな（宇佐美ＳＣ）は４位。

２人で切磋琢磨

ともに１６歳の２人が、女子スーパーパイプを席巻した。

清水が２回目に縦２回転、横３回転の大技「フロントサイドダブルコーク１０８０」を成功させると、会場から大歓声が沸き起こった。９５・３３点をたたき出し、暫定首位へ。工藤も２回目で９２点の高得点を挙げ、最後の３回目にも９２・６６点をマーク。清水には及ばなかったものの、堂々の２位となった。

昨年３月の世界選手権で２位に入った清水は、２度の鎖骨骨折という重傷を負い、直前のワールドカップ（Ｗ杯）で復帰したばかりだった。Ｘゲームズは自身にとって「小さい頃から、オリンピックとは別で、すごい勝ちたい大会」。目標としてきた舞台で頂点に立ち、「（復帰直後で）少し不安な部分もあったので、ここでオリンピック前に結果を残すことができて、自信になった」と笑顔を見せた。

そんな清水とこれまで、規模の小さな大会から一緒に出場して切磋琢磨（せっさたくま）してきた工藤は、「すごい勢いのある１６歳と言ってもらえることが多くてうれしい」と声を弾ませる。初出場となるミラノ・コルティナ五輪で、２人がどんな活躍を見せるのか。期待が膨らんでいく。（帯津智昭）