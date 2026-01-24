◾️ライブBlu-ray BOX『Water Story』

2026年3月25日（水）発売

FC限定受注生産盤A（3BD＋5CD）

INTERROBANG会員限定LIVE Blu-ray BOX「Water Story」

・品番：AZXS-1065

・価格：\19,250（税込）

・収録内容：

DISC-1,2,3（Blu-ray）

DISC-4,5,6（CD）

DISC-7,8（BONUS CD）

三方背BOX仕様

ブックレット48P（全形態共通）

※アスマート限定販売

https://www.asmart.jp/shop/flumpool/product/10048989

＜受注受付期間＞

コンビニ／オンライン決済（前払い）：2025年12月20日(土)21:00〜2026年1月18日(日) 23:59

クレジットカード払い/d払い/PayPay：2025年12月20日(土)21:00〜2026年2月1日(日) 23:59

＊受付期間中に「INTERROBANG」新規入会で受注受付をご利用いただけます。

FC限定受注生産盤B（3BD＋5CD＋スマホで観れる聴ける視聴コード付）

INTERROBANG会員限定LIVE Blu-ray BOX「Water Story」

・品番：AZXS-1066

・価格：\19,800（税込）

・収録内容：

DISC-1,2,3（Blu-ray）

DISC-4,5,6（CD）

DISC-7,8（BONUS CD）

スマホで観れる聴ける視聴コード（NeSTREAM LIVE）

＊視聴期間：2029.3.24 23:59まで

三方背BOX仕様

ブックレット48P（全形態共通）

※アスマート限定販売

https://www.asmart.jp/shop/flumpool/product/10048989

＜受注受付期間＞

コンビニ／オンライン決済（前払い）：2025年12月20日(土)21:00〜2026年1月18日(日) 23:59

クレジットカード払い/d払い/PayPay：2025年12月20日(土)21:00〜2026年2月1日(日) 23:59

＊受付期間中に「INTERROBANG」新規入会で受注受付をご利用いただけます。

LIVE Blu-ray「Water Story」通常盤（2BD）

・品番：AZXS-1069

・価格：\9,35（税込）

・収録内容：

DISC-1,2（Blu-ray）

ブックレット48P（全形態共通）

LIVE Blu-ray「Water Story」初回限定盤（2BD＋スマホで観れる視聴コード付）

・品番：AZXS-1070

・価格：\9,900（税込）

・収録内容：

DISC-1,2（Blu-ray）

スマホで観れる視聴コード (NeSTREAM LIVE)

＊視聴期間：2029.3.24 23:59まで

ブックレット48P（全形態共通）

▼予約特典（初回限定盤、通常盤共通）

・Amazon.co.jp：ビジュアルシート

・楽天ブックス：アクリルキーホルダー

・セブンネットショッピング：サコッシュ

・一般店：ポストカード（2枚セット）

予約：https://a-sketch-inc.lnk.to/flumpool_water-story

▼収録内容・DISC-1（Blu-ray）約140分（予定）flumpool LIMITED TOUR 2025「Shape the water」01.Keep it up!!02.ちいさな日々03.SUMMER LION04.迷宮シナプス05.puzzled06.Love’s Ebb and Flow07.ハレルヤ・レディ08.Hourglass09.Sugarsong10.君に恋したあの日から11.アラシノヨルニ12.Just stand by me13.FREE YOUR MIND14.星空サイクリング15.夏Dive16.Touch17.星に願いを18.明日への賛歌収録：2025.5.31 Zepp DiverCity (TOKYO)flumpool LIMITED TOUR 2025「Shape the water」Tour Documentary・DISC-2（Blu-ray）約80分（予定）「ROOF PLAN」〜Snowy Nights Session〜 with Yuji Sugimoto & Shohei Yoshida01.見つめていたい02.two of us03.Love’s Ebb and Flow04.星に願いを05.Snowy Nights Serenade〜心までも繋ぎたい〜06.君に恋したあの日から07.スノウゴースト08.星空サイクリング09.『ありがとう』くらいじゃ伝えきれない気持ちを10.明日キミが泣かないように収録：2025.12.13 Billboard Live YOKOHAMA・DISC-3（Blu-ray）約135分（予定）The Best “Minor” Songs Tour 2025「Spill the water」01.つながり02.しおり03.WINNER04.for no one05.サイレン06.君のための100のもしも07.Present08.今日の誓い09.いきづく10.回転木馬（メリーゴーランド）11.ベガ〜過去と未来の北極星〜12.絶体絶命!!!13.Quville14.プレミアム・ガール15.Birds16.LOVE 201017.流れ星収録：2025.9.27 Shibuya Spotify O-WEST・DISC-4,5（CD）The Best “Minor” Songs Tour 2025「Spill the water」01.つながり02.しおり03.WINNER04.for no one05.サイレン06.君のための100のもしも07.Present08.今日の誓い09.いきづく10.回転木馬（メリーゴーランド）11.ベガ〜過去と未来の北極星〜12.絶体絶命!!!13.Quville14.プレミアム・ガール15.Birds収録：2025.9.27 Shibuya Spotify O-WEST・DISC-6（CD）「ROOF PLAN」〜Snowy Nights Session〜 with Yuji Sugimoto & Shohei Yoshida01.見つめていたい02.two of us03.Love’s Ebb and Flow04.星に願いを05.Snowy Nights Serenade〜心までも繋ぎたい〜06. 君に恋したあの日から07. スノウゴースト08. 星空サイクリング09. 『ありがとう』くらいじゃ伝えきれない気持ちを10. 明日キミが泣かないように収録：2025.12.13 Billboard Live YOKOHAMA・DISC-7,8（BONUS CD）The Best “Minor” Songs Tour 2025「Spill the water」FM SAKAI（DJ：阪井一生）2025.8.29 福岡 DRUM LOGOS（Guest：尼川元気）2025.8.30 広島クラブクアトロ（Guest：小倉誠司）2025.9.5 渋谷クラブクアトロ（Guest：山村隆太）2025.9.7 名古屋クラブクアトロ（Guest：尼川元気）2025.9.12 梅田クラブクアトロ（Guest：小倉誠司）2025.9.13 梅田クラブクアトロ（Guest：山村隆太）2025.9.20 札幌PENNY LANE24（Guest：尼川元気）2025.9.26 渋谷Spotify O-WEST（Guest：小倉誠司）2025.9.27 渋谷Spotify O-WEST（Guest：山村隆太）▼NeSTREAM LIVE二次元コードをスキャンするだけで、ディスク収録映像や音楽CDをスマホなどで簡単にストリーミング再生できるサービス詳細：https://nestreamlive.radius.co.jp/