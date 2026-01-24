flumpool、「スノウゴースト」MV100万回再生記念でSpecial ver.をYouTube公開
flumpoolが、昨年12月3日に配信リリースした楽曲「スノウゴースト」のミュージックビデオ（Special ver.）を公開した。
flumpoolの新ウインターソングとしてリリースされた「スノウゴースト」は、リリース後に公開されたMVに五百城茉央（乃木坂46）が出演し話題となっていた。先日1月20日にMVが100万回再生を突破し、これを記念して同曲のSpecial ver. の音源が急遽制作された。制作には山村隆太(Vo)、阪井一生(G)の二人のメンバーに加え、サポートミュージシャンとして杉本雄治(ONCE)（Pf）を迎えている。
また、3月25日にリリースされるLIVE Blu-ray BOX『Water Story』のFC限定受注生産盤のクレジットカード払い/d払い/PayPayでの受注受付締切が、製作工程の確定に伴い2月1日(日) 23:59への延長が決定した。こちらもまだ予約されていない方はチェックしてほしい。
■「スノウゴースト」
2025年12月3日（水）リリース
https://a-sketch-inc.lnk.to/flumpool_snowghost
作詞：山村隆太 / 作曲：阪井一生 / 編曲：トオミヨウ
■楽曲お気に入り登録キャンペーン
Apple Music、Spotify、Amazon Music、YouTube Music、LINE MUSIC、いずれかの音楽ストリーミングサービスにて〈flumpool / スノウゴースト〉をお気に入り登録（ライブラリ追加）のうえ、期間内に応募フォームよりご応募いただいた方の中から、 抽選で30名様に【「スノウゴースト」ジャケット写真ステッカー (5cm×5cm)】をプレゼント。
更に、応募いただいた方全員に「オリジナル待受画像」をプレゼント！
応募期間：2025年12月3日(火) 20:00〜12月16日(火) 23:59
応募フォーム：
https://form.universal-music.co.jp/follow_flumpool_snowghost/page/index.html
◾️ライブBlu-ray BOX『Water Story』
2026年3月25日（水）発売
FC限定受注生産盤A（3BD＋5CD）
INTERROBANG会員限定LIVE Blu-ray BOX「Water Story」
・品番：AZXS-1065
・価格：\19,250（税込）
・収録内容：
DISC-1,2,3（Blu-ray）
DISC-4,5,6（CD）
DISC-7,8（BONUS CD）
三方背BOX仕様
ブックレット48P（全形態共通）
※アスマート限定販売
https://www.asmart.jp/shop/flumpool/product/10048989
＜受注受付期間＞
コンビニ／オンライン決済（前払い）：2025年12月20日(土)21:00〜2026年1月18日(日) 23:59
クレジットカード払い/d払い/PayPay：2025年12月20日(土)21:00〜2026年2月1日(日) 23:59
＊受付期間中に「INTERROBANG」新規入会で受注受付をご利用いただけます。
FC限定受注生産盤B（3BD＋5CD＋スマホで観れる聴ける視聴コード付）
INTERROBANG会員限定LIVE Blu-ray BOX「Water Story」
・品番：AZXS-1066
・価格：\19,800（税込）
・収録内容：
DISC-1,2,3（Blu-ray）
DISC-4,5,6（CD）
DISC-7,8（BONUS CD）
スマホで観れる聴ける視聴コード（NeSTREAM LIVE）
＊視聴期間：2029.3.24 23:59まで
三方背BOX仕様
ブックレット48P（全形態共通）
※アスマート限定販売
https://www.asmart.jp/shop/flumpool/product/10048989
＜受注受付期間＞
コンビニ／オンライン決済（前払い）：2025年12月20日(土)21:00〜2026年1月18日(日) 23:59
クレジットカード払い/d払い/PayPay：2025年12月20日(土)21:00〜2026年2月1日(日) 23:59
＊受付期間中に「INTERROBANG」新規入会で受注受付をご利用いただけます。
LIVE Blu-ray「Water Story」通常盤（2BD）
・品番：AZXS-1069
・価格：\9,35（税込）
・収録内容：
DISC-1,2（Blu-ray）
ブックレット48P（全形態共通）
LIVE Blu-ray「Water Story」初回限定盤（2BD＋スマホで観れる視聴コード付）
・品番：AZXS-1070
・価格：\9,900（税込）
・収録内容：
DISC-1,2（Blu-ray）
スマホで観れる視聴コード (NeSTREAM LIVE)
＊視聴期間：2029.3.24 23:59まで
ブックレット48P（全形態共通）
▼予約特典（初回限定盤、通常盤共通）
・Amazon.co.jp：ビジュアルシート
・楽天ブックス：アクリルキーホルダー
・セブンネットショッピング：サコッシュ
・一般店：ポストカード（2枚セット）
予約：https://a-sketch-inc.lnk.to/flumpool_water-story
・DISC-1（Blu-ray）約140分（予定）
flumpool LIMITED TOUR 2025「Shape the water」
01.Keep it up!!
02.ちいさな日々
03.SUMMER LION
04.迷宮シナプス
05.puzzled
06.Love’s Ebb and Flow
07.ハレルヤ・レディ
08.Hourglass
09.Sugarsong
10.君に恋したあの日から
11.アラシノヨルニ
12.Just stand by me
13.FREE YOUR MIND
14.星空サイクリング
15.夏Dive
16.Touch
17.星に願いを
18.明日への賛歌
収録：2025.5.31 Zepp DiverCity (TOKYO)
flumpool LIMITED TOUR 2025「Shape the water」Tour Documentary
・DISC-2（Blu-ray）約80分（予定）
「ROOF PLAN」〜Snowy Nights Session〜 with Yuji Sugimoto & Shohei Yoshida
01.見つめていたい
02.two of us
03.Love’s Ebb and Flow
04.星に願いを
05.Snowy Nights Serenade〜心までも繋ぎたい〜
06.君に恋したあの日から
07.スノウゴースト
08.星空サイクリング
09.『ありがとう』くらいじゃ伝えきれない気持ちを
10.明日キミが泣かないように
収録：2025.12.13 Billboard Live YOKOHAMA
・DISC-3（Blu-ray）約135分（予定）
The Best “Minor” Songs Tour 2025「Spill the water」
01.つながり
02.しおり
03.WINNER
04.for no one
05.サイレン
06.君のための100のもしも
07.Present
08.今日の誓い
09.いきづく
10.回転木馬（メリーゴーランド）
11.ベガ〜過去と未来の北極星〜
12.絶体絶命!!!
13.Quville
14.プレミアム・ガール
15.Birds
16.LOVE 2010
17.流れ星
収録：2025.9.27 Shibuya Spotify O-WEST
・DISC-4,5（CD）
The Best “Minor” Songs Tour 2025「Spill the water」
01.つながり
02.しおり
03.WINNER
04.for no one
05.サイレン
06.君のための100のもしも
07.Present
08.今日の誓い
09.いきづく
10.回転木馬（メリーゴーランド）
11.ベガ〜過去と未来の北極星〜
12.絶体絶命!!!
13.Quville
14.プレミアム・ガール
15.Birds
収録：2025.9.27 Shibuya Spotify O-WEST
・DISC-6（CD）
「ROOF PLAN」〜Snowy Nights Session〜 with Yuji Sugimoto & Shohei Yoshida
01.見つめていたい
02.two of us
03.Love’s Ebb and Flow
04.星に願いを
05.Snowy Nights Serenade〜心までも繋ぎたい〜
06. 君に恋したあの日から
07. スノウゴースト
08. 星空サイクリング
09. 『ありがとう』くらいじゃ伝えきれない気持ちを
10. 明日キミが泣かないように
収録：2025.12.13 Billboard Live YOKOHAMA
・DISC-7,8（BONUS CD）
The Best “Minor” Songs Tour 2025「Spill the water」
FM SAKAI（DJ：阪井一生）
2025.8.29 福岡 DRUM LOGOS（Guest：尼川元気）
2025.8.30 広島クラブクアトロ（Guest：小倉誠司）
2025.9.5 渋谷クラブクアトロ（Guest：山村隆太）
2025.9.7 名古屋クラブクアトロ（Guest：尼川元気）
2025.9.12 梅田クラブクアトロ（Guest：小倉誠司）
2025.9.13 梅田クラブクアトロ（Guest：山村隆太）
2025.9.20 札幌PENNY LANE24（Guest：尼川元気）
2025.9.26 渋谷Spotify O-WEST（Guest：小倉誠司）
2025.9.27 渋谷Spotify O-WEST（Guest：山村隆太）
▼NeSTREAM LIVE
二次元コードをスキャンするだけで、ディスク収録映像や音楽CDをスマホなどで簡単にストリーミング再生できるサービス
詳細：https://nestreamlive.radius.co.jp/
