【ダイソーの帽子】が大当たり！「サイズ調整 & 好きな形にアレンジできる」「被り心地が良い」

コーデに物足りなさを感じる日は、帽子なら気軽にプラスできそうです。なかでも【ダイソー】のキャップは、プチプラとは思えないデザイン性が魅力。デイリーコーデに馴染みつつ、着こなしがおしゃれ見えしそうな優秀アイテムをぜひチェックしてみて。

後ろ姿までかわいいキャップに一目惚れ

【ダイソー】「バックリボンキャップ」\220（税込）

バックリボンでさりげない甘さをプラスできるキャップ。@ftn_picsレポーターとも*さんによると「バックリボンはサイズ調整もできるし、好きな形にアレンジ結びをして楽しめちゃいます」とのこと。フロントはシンプルなので、大人のカジュアルコーデにも合わせやすいです。後ろ姿でさりげなく差をつけてみて。

存在感たっぷりなキャップでおしゃれ見え

【ダイソー】「レディース コージーフリースキャップ」\330（税込）

もこもことしたボア素材がかわいらしく、かぶるだけでおしゃれ度をアップできそうです。レポーターとも*さんは「深めタイプで被り心地が良い、暖かなキャップ」とコメント。カジュアルコーデにはもちろん、ジャケットなどきれいめコーデのハズし役としてもおすすめです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M