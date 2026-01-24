FANTASTIC◇CIRCUSが5月、東名阪ツアー＜FANTASTIC◇CIRCUS Live Tour 2026【_ ADD ROCK FOR LIFE _】＞を開催することが発表となった。これは1月23日および24日の2日間、東京・EX THEATER ROPPONGIにて開催されたライヴ＜ReWIND CIRCUS 2026【ReWIND for A NAKED ONE】【ReWIND for EAS SYNDROME】＞でアナウンスされたものだ。

FANTASTIC◇CIRCUSは、2005年に活動を停止したFANATIC◇CRISISの石月努(Vo)、kazuya(G)、SHUN.(G)の3人によるプロジェクトとして2019年11月に再編成。2022年5月14日の日比谷野外大音楽堂にて本格始動を果たし、2023年3月にリテイクベスト『TENSEISM BEST SINGLES【1997−2000】』をワーナーミュージック・ジャパンよりリリース。同アルバムを引っ提げて4月から5月にかけて30周年記念ツアー＜tour THE END OF 30th BOYS 2023＞を行った。

2024年、SHUN.の体調不良によって石月努とkazuyaのふたりによる活動を余儀なくされるも、同年2月に『BEST SINGLES 2001ー2004 / AGAIN 2024』をワーナーミュージック・ジャパンよりリリース、3月にZepp Shinjukuでそのリリース記念ライブを行い、9月からインディーズ時代の楽曲を中心としたライブハウスツアー＜Live house tour2024【改 / 残像60min EDITION】＞を開催した。そして、同年11月から行われたベストオブベストな選曲による東名阪ツアー＜THE.LAST.INNOCENT＞を最後にSHUN.の復帰を待つための活動休止期間へ。しかし、FANTASTIC◇CIRCUSの活動を継続しながらSHUN.の回復を待つことを決意した石月努とkazuyaは、2025年9月7日の東京・Spotify O-EAST公演より活動を再開。同年11月に幕張メッセイベントホール2daysで開催されたV系フェス＜CROSS ROAD Fest＞の実現にも一役買った。

FANTASTIC◇CIRCUSの2026年は、1月23日および24日の東京・EX THEATER ROPPONGI 2days公演からスタート。前述したように同公演で発表となったのが、5月23日の大阪・OSAKA MUSEを皮切りに、5月31日の東京・Veats Shibuyaまで、大阪、名古屋、東京2daysにて開催される＜FANTASTIC◇CIRCUS Live Tour 2026【_ ADD ROCK FOR LIFE _】＞だ。この東名阪ライブハウスツアーは “人生にロックを”というテーマで60分一本勝負の公演となり、各地1日2公演(“LIVE FANATIC”と“LIVE CRISIS”)の計8公演で行われる。

さらに、本日1月24日よりオフィシャル・ファンコミュニティサイトを開設。同サイトでは、メンバーのパーソナルな部分をより深く知ることのできるコラムコーナーや、Behind the scenes(舞台裏)、未公開の秘蔵ライブ映像まで幅広いアーカイブコンテンツが展開されるとのこと。加えて、メンバーとファンが直接交流可能な“GROUP CHAT”や、リアルタイムの生配信“LIVE CHAT”など、メンバーとの繋がりの濃いスペースとして提供されるほか、5月のツアーチケットの先行受付も実施される。チケットの先行受付は1月24日19:00より。

■＜FANTASTIC◇CIRCUS Live Tour 2026【_ ADD ROCK FOR LIFE _】＞

▼大阪公演 ※1日2公演

5月23日(土) 大阪・OSAKA MUSE

・LIVE FANATIC：open15:00 / start15:30

・LIVE CRISIS：open17:30 / start18:00

（問）SOGO OSAKA 06-6344-3326

▼愛知公演 ※1日2公演

5月24日(日) 名古屋・ElectricLadyLand

・LIVE FANATIC：open15:00 / start15:30

・LIVE CRISIS：open17:30 / start18:00

（問）サンデーフォークプロモーション 052-320-9100

▼東京公演 ※1日2公演

5月30日(土) 渋谷・Veats Shibuya

・LIVE FANATIC：open15:00 / start15:30

・LIVE CRISIS：open17:30 / start18:00

5月31日(日) 渋谷・Veats Shibuya

・LIVE FANATIC：open15:00 / start15:30

・LIVE CRISIS：open17:30 / start18:00

（問）SOGO TOKYO 03-3405-9999

▼チケット

前売り \6,500-(税込)

※ドリンク代別

※スタンディング

※年齢制限：3歳以上有料(3歳未満入場不可)

【オフィシャルファンクラブ先行チケット】

受付期間：1/24(土)19:00〜2/8(日)23:59

https://fantasticcircus.com

【オフィシャル先行チケット】

受付期間：1/24(土)19:00〜2/8(日)23:59

https://w.pia.jp/s/fantasticcircus26oscs/

■FANTASTIC◇CIRCUS オフィシャル・ファンコミュニティサイト開設

2026年1月24日(土)開設

・STANDARDコース：月額 1,100円(税込)

・PREMIUMコース：月額 3,300円(税込)

※お支払いには、“docomo、au、SoftBankの携帯会社決済代行サービス” “クレジットカード決済” “あと払い(ペイディ)”をご利用いただけます。