6月までの期限付き移籍「決めました」

FC東京は1月24日、MF安斎颯馬がポルトガル2部FCペナフィエルへ期限付き移籍することを正式に発表した。

契約期間は2026年6月30日までとなる。

現在23歳の安斎は、FC東京U-15深川、青森山田高校、早稲田大学を経て、2024年にFC東京へ加入。2023年には特別指定選手として同クラブでプレーした。

ルーキーイヤーの2024年はJ1リーグで31試合に出場し、4得点を記録するなどレギュラーとして活躍。昨季も30試合に出場し、2得点を記録していた。

新天地ポルトガルでの飛躍が期待される若きMFの挑戦に注目が集まる。

安斎のコメントは以下のとおり。

「このたび海外移籍をすることになりました。非常に心が揺れる決断でしたが、色々な状況を踏まえて海外に挑戦することを決めました。13歳の頃に憧れたピッチ、一度は別の道を歩みましたが、もう一度青赤のユニフォームに袖を通して戦えたことは、自分にとって本当に幸せな時間でした。3年前初めてピッチに立った瞬間から、自分の持っているすべてをチームのために注いできました。特に昨シーズンは難しい時間が続きましたが、それでも自分の持てるすべてをチームのために尽くしました。それは自分の誇りです。どんな時も支え、応援してくださったファン・サポーターのみなさん、いつも温かい声援をありがとうございます。簡単な道ではありませんが、活躍している姿を届けられるように頑張ります」（FOOTBALL ZONE編集部）