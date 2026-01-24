昨年11月に「乃木坂46」を卒業した久保史緒里（24）が23日に更新されたYouTubeチャンネル「出版区」にゲスト出演し、最近の生活について語る場面があった。

番組からゲストに1万円を支給し、興味のある本を購入してもらう企画。そこでスタッフから「今の肩書はなんですか?」と質問されると、久保は「肩書ですか?」と考えを巡らせながら「“何者か”ですかね」と笑いながら返していた。

最近の食生活については「メンバーが家に来てくれるときは、食べてくれるので作ってたりしたんですけど。もう今は、自分が食べたいものを食べるようになりました」といい、また「私は凄く『暮らし』が好きなので」と卒業後にできた時間で、家事や掃除などに精を出していると明かしていた。

また「オーロラが見られなくても」という本を手に取ると「私、この前一人で旅に出たんですよ」とフィンランドを訪れたと報告。「オーロラを見に行ったんですけど、ツアーができないぐらいのくもりで」と明かし「オーロラは見れなかったんですけど、充実感のほうが勝っていて。“一人じゃなにもできないんだな”って感じが逆に良くて。素敵な旅だなって思いましたね」と振り返っていた。