受験シーズンを笑顔で応援！“落ちない”湘南モノレールの合格祈願列車　駅員メッセージや合格祈願米など各地で心温まるエール広がる

受験シーズン真っただ中の今、応援の動きもピークを迎えています。

それぞれの思いが込められたさまざまな取り組みを取材しました。

古都・鎌倉と湘南の海を結ぶ6.6kmの道のりを、わずか14分で走る湘南モノレール。

世界でも珍しいぶら下がり式のモノレールで、つり下がっているため“落ちない”仕組みです。

この落ちない縁起の良さにあやかり、湘南モノレールでは受験生を応援するキャンペーンを実施。

合格祈願と書かれた特別なヘッドマークを付けたサクラサクトレイン」が走ります。

さらに、大船駅のホームには「合格祈願神社」が登場。

江島神社で祈とうされた3本のボルトが祭られています。

このボルトは2016年まで走っていたモノレールを支えてきた部品です。

湘南モノレール広報課・石川育代さん：

現在、祭られているボルトは27年間モノレールを支え続けたボルト。“落ちずに”合格をつかんでほしいという思いを込めている。

神社には高校・大学受験など、さまざまな願いが書かれた付箋でびっしり。

広報課の石川さんも2025年、子どもの高校受験でこの神社を参拝。

付箋に願い事を書いて祈願した結果、見事、進学校に合格しました。

一方、東武鉄道の坂戸駅では、受験生を応援しようと駅の電光掲示板に「笑顔で新たな道へ走りだせるようにベストを尽くしてください！」という心のこもったメッセージが。

受験生と年齢が近い若手の駅員が中心となり、思いを込めました。

さらに神奈川・秦野市のJA直営店では、食で応援する「合格祈願米」が登場。

地元の銘柄米を神社で祈願し、受験生が力を出し切れるよう願いが込められています。

お参りしたのは、学問の神様・菅原道真公を祭る菅原神社。

合格祈願米を買うと、神社のお札の他に地元の八重桜を塩漬けにして練り込んだあめ、合格祈願米を使ったスイーツが味わえる地元ジェラート店の増量サービス券もついてパワーアップ。

はだのじばさんず店長・北原慶徳さんは「元気に体力をつけて、合格になるよう応援したい」と話しています。

祈りが込められたご飯の力で受験に挑む受験生。

炊き上がったご飯のように、本番がふっくらとうまく仕上がるよう頑張ってくださいね。