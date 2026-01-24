気象庁によりますと、日本付近は強い冬型の気圧配置が続いており、東日本を中心に大雪となっている所があります。２５日にかけて、東日本では大雪や路面の凍結による交通障害に警戒し、北日本と西日本では注意・警戒してください。

［気象概況］

日本付近は強い冬型の気圧配置が続いています。２１日からの大雪により、東北地方から山陰では積雪の深さが平年の２倍以上となっている所があります。また、日本海から北陸地方にのびている気圧の谷の影響で、東日本を中心に降雪が強まり大雪となっている所があります。





強い冬型の気圧配置は２５日にかけて続き、日本海からのびる気圧の谷は北陸地方から西日本日本海側へ移動する見込みです。このため、強い寒気の流れ込みが続くでしょう。引き続き２５日にかけて、北日本から西日本の日本海側を中心に、山沿いや山地だけでなく平地でも大雪となる所がある見込みです。普段雪の少ない太平洋側でも大雪となる所があるでしょう。特に、北陸地方や東海地方では、気圧の谷の影響で発達した雪雲が流れ込み、短時間に降雪が強まるおそれがあります。また、東日本から西日本の日本海側を中心に、大気の状態が非常に不安定となる所がある見込みです。

雪と雨のシミレーションでは、25日（日）にかけて、大雪が予想される地域があります。

3時間ごとの「雪と雨のシミュレーション」

25日（日）

気象庁によりますと、東日本では、25日にかけて路面の凍結による交通障害に警戒。北日本と西日本では注意・警戒が必要。また電線や樹木への着雪、なだれに注意が必要だということです。東日本から西日本の日本海側を中心に突風や竜巻などの激しい突風にも注意。降ひょうのおそれもあるため農作物や農業施設の管理にも注意が必要だということです。

26日（月）

気象庁によりますと、26日は冬型の気圧配置が西から次第に緩むということです。北日本から東日本の日本海側では大雪による交通障害、着雪、なだれに注意。北日本では大雪に注意・警戒。北日本から西日本の日本海側では強風、風雪、うねりを伴う高波に注意が必要だということです。

27日（火）

気象庁の雪と雨のシミュレーションによりますと、27日は、東北や北陸、山陰などの日本海側を中心に雪の予報となっています。

28日（水）

気象庁の雪と雨のシミュレーションをみると、28日は、東北や北陸、山陰などの日本海側を中心に雪の予報となっています。

29日（木）

気象庁の雪と雨のシミュレーションによりますと、29日は、東北や北陸、山陰などの日本海側を中心に雪の予報となっているほか、北陸など一部では夜に大雪のおそれがあるということです。

