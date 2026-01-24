2026年1月25日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年1月25日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
人の評価基準は気にしなくてOK。自分の直感を信じよう。
11位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
意欲が低下気味。無理せず休養につとめれば、すぐに回復できそう。
10位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
精神的な成長につながるチャンス到来。苦労から逃げないで。
9位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
親友と行動を共にすると吉。悩みが晴れて明るい気分に。
8位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
機転が利かずトラブルに……。気配りを忘れないようにして。
7位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
損得抜きの行動に幸運が。精神的に得るものも多いはず。
6位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
人間関係にゴタゴタあり。人との距離感を保つこと。
5位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
元気に動き回ろう。新しい夢を見つけられそう。
4位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
小さなことにこだわらないで。その姿勢が周囲に好かれるはず。
3位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
金銭面の見通しの甘さに注意。ローンを組むのは延期して。
2位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
周囲から魅力をほめられそう。素直に喜べばさらに幸運度アップ。
1位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
何かと目立つ1日に。リーダーシップを発揮してみて。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)