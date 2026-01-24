25日(日)は冬型の気圧配置が強まりそうです。日本列島の上空の寒気もかなり強く、北陸など日本海側では発達した雪雲が25日は流れ込むでしょう。雪の降りやすい状態は日本海側の地域で続きそうです。引き続き大雪に注意・警戒が必要です。

25日午前9時の予想天気図です。冬型の気圧配置が強まっています。上空の寒気も非常に強い状態になりそうです。

午後9時でも、引き続き冬型の気圧配置になりそうです。北陸より北の日本海側では風も強まるでしょう。

今週は、JPCZ（日本海寒帯気団収束帯）による発達した雪雲が日本海側で大雪をもたらしましたが、25日もその影響が北陸でありそうです。

24日の夜から25日にかけての雪と風の予想ですが、JPCZによる雪雲は北陸の石川県や福井県に流れ込みそうです。24日の夜遅くから25日の朝は、その状態が顕著になるでしょう。石川県や福井県ではまとまった雪が降るおそれがあります。

【25日午後6時までに予想される24時間降雪量（多い所）】

新潟県 平地 50センチ

新潟県 山沿い 80センチ

富山県 平地 40センチ

富山県 山間部 60センチ

石川県 平地 40センチ

石川県 山地 70センチ

福井県 平地 40センチ

福井県 山地 70センチ

25日は山陰から東の日本海側では雪の降るところが多いでしょう。

北陸では、雷をともなって雪の降り方が強まるでしょう。

北陸地方では、25日昼前にかけて大雪による交通障害に警戒し、電線や樹木などへの着雪、なだれ、路面の凍結に注意してください。また、気温の低い状態が続いています。体調管理などにも引き続き十分注意をするようにしてください。

すでに、これまでの雪で道路状況の悪いところは多くありますが、週末の雪でさらに積雪が増えるおそれがあります。

また、大雪が続くところでは停電などの心配もあります。灯油の準備など暖を十分にとれるようにする、スマートフォンの充電を十分にしておくなど対策をしてください。