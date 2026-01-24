「奇跡の56歳」さゆり、超絶美脚に称賛の声！「脚長っそして細っ」「こんな50代いません！」
お笑いコンビ「かつみ・さゆり」のさゆりさんは11月22日、自身のInstagramを更新。超ミニ丈の衣装姿を披露しました。
【写真】「奇跡の56歳」さゆり、超絶美脚を披露！
この投稿にコメントでは「まじ、50代には見えない!」「奇跡の56歳爆誕！」「こんな50代いません！」「どこかの女子高生かと思いました笑」「さゆりさん美しすぎる」「天使だー」「とんでも可愛すぎる…」「いやもぉーアイドルやん」「脚長っそして細っなおかつ美脚」と称賛の声が多数寄せられています。
ファンからは「足出すなんて若いですね」「ありとあらゆることがレベチすぎるよさゆりちゃん…」「さすがさゆりさん」「本当にスタイル良すぎて尊敬します」と驚きの声が寄せられました。(文:福島 ゆき)
「こんな50代いません！」さゆりさんは「さゆりで〜す ボヨヨ〜ン 一瞬誰かわかんなくないですかぁ〜 ウィッグです〜 どうしてウィッグかっていうと 頭頂部におハゲできてるから〜の巻〜」とつづり、6枚の写真を投稿。白い超ミニ丈スカート姿で、56歳とは思えない抜群のスタイルと美脚を披露しています。
「ありとあらゆることがレベチすぎるよ」11日の投稿では、ロケで訪れた北海道・札幌で、雪が降る中、超ミニ丈スカートとロングブーツで美脚を披露しているさゆりさん。「家中探して 1番あったかい服がこれだったの巻〜 いつもお肌出し過ぎ衣装の為 寒く感じなくなってる元気な56歳」とつづっています。
